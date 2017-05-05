Итоги первого квартала CMA CGM

С учетом APL и без

CMA CGM опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2017 года.

Выручка без учета показателей APL составила 3,34 млрд долларов – на 1,7% меньше, чем годом ранее. С учетом APL консолидированная выручка увеличилась на 35,9% до 4,62 млрд долларов.

Операционная прибыль без учета APL составила 196 млн долларов, с учетом APL – 252 млн против 3 млн долларов за первый квартал 2016 года.

Чистая прибыль без учетам APL составила 60 млн долларов, с учетом APL – 86 млн долларов против убытка 100 млн годом ранее.

Как отмечают в группе, APL впервые с 2011 года завершила квартал с прибылью – чистая прибыль составила 26 млн долларов.

Объем перевозок без учета показателей APL сократился на 2,2% до 3,11 млн TEU, с учетом APL рост составил 34,2%, до 4,27 млн TEU.