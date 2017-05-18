Контейнерооборот Гонконга

Плюс 12,7% в январе-апреле

По итогам января-апреля через причалы Гонконга прошло 6,65 млн TEU. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года контейнерооборот порта вырос на 12,7%.

В апреле перевалка контейнеров снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,8%, составив 1,74 млн TEU. В то же время, по отношению к апрелю 2016 года объем обработанных контейнеров увеличился на 10%.