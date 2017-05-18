Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыВакансииПресс-релизыМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
18 мая 2017
15:21Контейнерооборот мировых лидеров
17 мая 2017
16:38New Weekly №37 Контейнерооборот портов Северо-Запада РФ, 4 месяца 2017г.SeaNews Club material
14:30Контейнеры УкраиныSeaNews Club material
12:11Иранские контейнерыSeaNews Club material
16 мая 2017
10:17Контейнерооборот Южной КореиSeaNews Club material
10 мая 2017
18:05New Weekly №36 Контейнерооборот портов Севера РФ, 3 месяца 2017г.SeaNews Club material
4 мая 2017
16:32Контейнерооборот ТайваняSeaNews Club material
3 мая 2017
17:08New Weekly №35 Контейнерооборот Дальнего Востока, 3 месяца 2017г.SeaNews Club material
15:06Японский топ-5SeaNews Club material
27 апреля 2017
16:50DP World увеличил контейнерооборот
Контейнерооборот TEU Гонконг

Контейнерооборот Гонконга

19 мая 2017, 16:10 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 335

Плюс 12,7% в январе-апреле

По итогам января-апреля через причалы Гонконга прошло 6,65 млн TEU. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года контейнерооборот порта вырос на 12,7%.

В апреле перевалка контейнеров снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,8%, составив 1,74 млн TEU. В то же время, по отношению к апрелю 2016 года объем обработанных контейнеров увеличился на 10%.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Оперативная аналитика
19 мая 2017
16:45Итоги первого квартала CMA CGM
16:10Контейнерооборот Гонконга
12:23Экспорт черных металлов
10:13Teekay снизил убыток год к году
18 мая 2017
15:21Контейнерооборот мировых лидеров
14:53Аналитический сервис ВЭД портов РФ, главная навигационная страница сервиса
14:16Оборот подакцизных товаров
13:14Финансы Finnlines
12:22Почему российский флаг неконкурентоспособен на КаспииSeaNews Club material
17 мая 2017
16:41New Weekly №37 Грузооборот портов Северо-Запада РФ, 4 месяца 2017г.SeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное