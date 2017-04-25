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Логистика Agility

Agility обеспечит логистику гонок Porsche Carrera Cup

19 мая 2017, 15:16 / SeaNews / Рейтинг: 236

Подписано партнерское соглашение на три года

19 мая Agility подписала трехлетнее партнерское соглашение с Porsche Motorsports о предоставлении логистических услуг в рамках гоночных серий Porsche Carrera Cup Deutschland (PCCD).

Серия гонок PCCD 2017 года была открыта 5-7 мая в Хоккенхайме и включала в себя автомобили Porsche 911 GT3 Cup в 60-километровых субботних спринтах и 80-километровых воскресных гонках.

Как пояснили SeaNews в российском подразделении компании, преимущественно будут использоваться авиаперевозки, реже – доставка автотранспортом. Agility Россия наравне со всеми офисами компании будет обслуживать Porsche Carrera Cup в случае необходимости доставки комплектующих и других грузов из СНГ.

Автомобильная отрасль, отмечают в Agility, является ключевым направлением для компании, которая уже много лет обслуживает ведущих автопроизводителей, поставщиков и производителей комплектующих в Германии и по всему миру.

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