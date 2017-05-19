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Технологии

Wilhelmsen Ships Service запустит дроны

19 мая 2017, 14:02 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 285

Для доставки на суда

Wilhelmsen Ships Service (WSS) будет осуществлять доставку на суда с помощью дронов.

«Будь то доставка документов или жизненно важных лекарств, инспекция емкостей или мониторинг грузов и припасов, мы можем предложить нашим клиентам полуавтономные дроны, - сообщил вице-президент Business Solutions & Marketing WSS Ships Agency Мариус Йохансен. – С помощью беспилотников в кратчайшие сроки можно доставить все, что необходимо, – запчасти, лекарства, документы или наличные для капитана. Этот сервис является естественным дополнением к нашему портфелю услуг».

По мнению М.Йохансена, беспилотники сократят не только сроки доставки, но и расходы на нее по сравнению с доставкой катерами – в перспективе, с 1,5 тыс. долларов (средняя стоимость доставки катером) до 150 долларов.

В 2017 году WSS запускает масштабный пилотный проект по доставке дронами в одном из крупнейших морских портов мира.

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Комментарии

    НИКАКОЙ ДРОН НЕ ПОТЯНЕТ
    Владимир Юрьевич Коростелев, 20.05.2017 9:25:12
    Бесполезный для наших условий сервис: в наших порта актуальна доставка на судно Комиссии ГКО, а их никакой дрон не потянет. Если только запускать тучу дронов, и каждого чиновника тащить отдельно

 

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