Wilhelmsen Ships Service запустит дроны

Для доставки на суда

Wilhelmsen Ships Service (WSS) будет осуществлять доставку на суда с помощью дронов.

«Будь то доставка документов или жизненно важных лекарств, инспекция емкостей или мониторинг грузов и припасов, мы можем предложить нашим клиентам полуавтономные дроны, - сообщил вице-президент Business Solutions & Marketing WSS Ships Agency Мариус Йохансен. – С помощью беспилотников в кратчайшие сроки можно доставить все, что необходимо, – запчасти, лекарства, документы или наличные для капитана. Этот сервис является естественным дополнением к нашему портфелю услуг».

По мнению М.Йохансена, беспилотники сократят не только сроки доставки, но и расходы на нее по сравнению с доставкой катерами – в перспективе, с 1,5 тыс. долларов (средняя стоимость доставки катером) до 150 долларов.

В 2017 году WSS запускает масштабный пилотный проект по доставке дронами в одном из крупнейших морских портов мира.