Топ-6 гигантов-контейнеровозов

Титул гиганта у «OOCL Hong Kong»

Титул самого большого контейнеровоза принадлежит первому в мире 21-тысячнику «OOCL Hong Kong». Он был построен на верфи Samsung Heavy Industries (SHI) в Южной Корее. Длина судна составляет 399,9 м, ширина – 58,8 м. Контейнеровоз будет задействован на трейде Азия – Европа на сервисе LL1. SHI строит еще пять sistership’ов для OOCL, сдача в эксплуатацию планируется в течение этого года.

На втором месте «Madrid Maersk». Его вместимость 20 тыс. 568 TEU. Длина контейнеровоза составляет 399 м, ширина – 58,6 м. Он построен на верфи Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME). «Madrid Maersk» принадлежит ко второму поколению судов Triple-E, это первое из 11 судов, заказанных Maersk Line в 2015 году на DSME.

На третьей позиции «MOL Triumph», также введенный в эксплуатацию в 2017 году. Его длина – 400 м, ширина – 58,8 м. Этот новострой – первый из четырех 20-тысячников MOL, заказанных на SHI в 2015 году. Гигант уже выполнил половину своего первого рейса в рамках сервиса THE Alliance FE2. 16 мая он совершил судозаход в Гамбург, а сегодня зашел в порт Роттердам.

Четвертое место занимает контейнеровоз «Barzan» 2015 года постройки. Его вместимость – 19 870 TEU. Это самый большой контейнеровоз во флоте UASC: длина – 400 м, ширина – 58,7 м. «Barzan» работает на сервисе AEC1 между Азией и Северной Европой, это первый из шести судов типа ULCV вместимостью 18 тыс. TEU, приобретенных UASC для трейда Азия – Европа.

Пятая строчка у «MSC Oscar». Он построен на верфи DSME в 2015 году. Вместимость судна составляет 19 224 TEU. Его размер эквивалентен четырем футбольным полям: 395,4 м в длину, 59 м в ширину. Изначально его вместимость планировалась 18 тыс. TEU, но на этапе строительства она была увеличена за счет дополнительного яруса.

Замыкает рейтинг судов-гигантов «CSCL Globe», построенный на верфи HHI. Его вместимость – чуть более 19 тыс. TEU, длина – 400 м, ширина – 58,6 м. Контейнеровоз задействован на трейде Азия – Европа. Судно входит в серию из пяти таких же по размеру контенйеровозов China Shipping Container Lines (CSCL).

По данным Alphaliner, на сегодняшний день введено в эксплуатацию 54 контейнеровоза вместимостью 18,3-21,4 тыс. TEU, еще 51 судно будут введены в эксплуатацию в ближайшие два года.