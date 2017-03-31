Постановление по одному окну

Постановление правительства РФ от 12 мая 2017 года №561 «О реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности»

На сайте правительства РФ опубликовано постановление от 12 мая 2017 года №561 «О реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности».

Согласно справке к документу, постановление подготовлено Минкомсвязи в соответствии с планом реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности (план утвержден решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 года №19).

Основные направления развития механизма «единого окна» были разработаны с целью построения унифицированной системы регулирования, координации и контроля внешнеэкономической деятельности.

Под «единым окном» понимается механизм взаимодействия между государственными органами, регулирующими внешнеэкономическую деятельность, и участниками внешнеэкономической деятельности, который позволяет участникам внешнеэкономической деятельности однократно представлять документы в стандартизованном виде через единый канал для последующего использования государственными органами и другими организациями в соответствии с их компетенцией при контроле внешнеэкономической деятельности.

Предполагается, что применение механизма «единого окна» позволит государственным органам стран Таможенного союза и Евразийского экономического союза повысить уровень управления рисками и минимизировать случаи несоблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований, установленных законодательством этих государств, упростить административные процедуры и повысить их эффективность.

В целях развития национального механизма «единого окна» постановлением утвержден регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и организаций при реализации Основных направлений.

Уполномоченным органом Российской Федерации по реализации Основных направлений определено Минэкономразвития России. Минкомсвязи России будет отвечать за технико-технологическое обеспечение межведомственного электронного взаимодействия.

Также определены федеральные органы исполнительной власти, ответственные за координацию действий по реализации отдельных направлений развития механизма «единого окна» в России, а также федеральные органы исполнительной власти и организации, обеспечивающие реализацию плана по вопросам, отнесенным к их компетенции.

К полномочиям этих органов власти и организаций, в частности, отнесены:

координация действий по сопряжению бизнес-процессов в установленных сферах государственного регулирования с учетом необходимости их дальнейшей интеграции в рамках механизма «единого окна»;

информационное взаимодействие в пределах своих полномочий со структурами, вовлеченными в бизнес-процессы, связанные с перемещением товаров и транспортных средств через государственную границу Российской Федерации, и другими федеральными органами исполнительной власти и организациями для обмена документами и сведениями, необходимыми для внешнеэкономической деятельности;

оптимизация бизнес-процессов в целях их осуществления наиболее эффективным и комфортным для участников внешнеэкономической деятельности образом.

С полным текстом постановления можно ознакомиться в файле ниже.