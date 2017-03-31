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Законодательство "Одно окно" Постановление

Постановление по одному окну

19 мая 2017, 12:40 / SeaNews / Рейтинг: 284

Постановление правительства РФ от 12 мая 2017 года №561 «О реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности»

На сайте правительства РФ опубликовано постановление от 12 мая 2017 года №561 «О реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности».
Согласно справке к документу, постановление подготовлено Минкомсвязи в соответствии с планом реализации Основных направлений развития механизма «единого окна» в системе регулирования внешнеэкономической деятельности (план утвержден решением Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 года №19).

Основные направления развития механизма «единого окна» были разработаны с целью построения унифицированной системы регулирования, координации и контроля внешнеэкономической деятельности.

Под «единым окном» понимается механизм взаимодействия между государственными органами, регулирующими внешнеэкономическую деятельность, и участниками внешнеэкономической деятельности, который позволяет участникам внешнеэкономической деятельности однократно представлять документы в стандартизованном виде через единый канал для последующего использования государственными органами и другими организациями в соответствии с их компетенцией при контроле внешнеэкономической деятельности.

Предполагается, что применение механизма «единого окна» позволит государственным органам стран Таможенного союза и Евразийского экономического союза повысить уровень управления рисками и минимизировать случаи несоблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований, установленных законодательством этих государств, упростить административные процедуры и повысить их эффективность.

В целях развития национального механизма «единого окна» постановлением утвержден регламент взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и организаций при реализации Основных направлений.

Уполномоченным органом Российской Федерации по реализации Основных направлений определено Минэкономразвития России. Минкомсвязи России будет отвечать за технико-технологическое обеспечение межведомственного электронного взаимодействия.

Также определены федеральные органы исполнительной власти, ответственные за координацию действий по реализации отдельных направлений развития механизма «единого окна» в России, а также федеральные органы исполнительной власти и организации, обеспечивающие реализацию плана по вопросам, отнесенным к их компетенции.

К полномочиям этих органов власти и организаций, в частности, отнесены:

  • координация действий по сопряжению бизнес-процессов в установленных сферах государственного регулирования с учетом необходимости их дальнейшей интеграции в рамках механизма «единого окна»;
  • информационное взаимодействие в пределах своих полномочий со структурами, вовлеченными в бизнес-процессы, связанные с перемещением товаров и транспортных средств через государственную границу Российской Федерации, и другими федеральными органами исполнительной власти и организациями для обмена документами и сведениями, необходимыми для внешнеэкономической деятельности;
  • оптимизация бизнес-процессов в целях их осуществления наиболее эффективным и комфортным для участников внешнеэкономической деятельности образом.

С полным текстом постановления можно ознакомиться в файле ниже.

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Файлы к статье:

Комментарии

    ЧУДЕСА БЮРОКРАТИИ
    Владимир Юрьевич Коростелев, 19.05.2017 21:34:33
    Представленный документ к разработке механизма «единого окна» имеет самое отдаленное отношение. Он направлен на «забалтывание» проблемы, что видно даже из его названия - речь идет не о "реализации системы "единого окна", а о "реализации Основных направлений развития".
    Чувствуете разницу?.
    В рамках Евразийской Экономической Комиссии или сокращенно ЕЭК (наднациональный орган Таможенного Союза») уже третий год осуществляется реализация «Основных направлений развития механизма «диного окна». Разработан ПЛАН на 6 лет (2014-2020 гг). И он ежегодно «детализируется». В каждой стране разрабатывается национальный "детализированный план" и представляется в ЕЭК. Представляете масштабы работы?
    Сам механизм «единого окна» ЕЭК делать не собирается – суть «детализированного плана» в «сближении подходов» деятельности государств-членов по созданию национальных механизмов в каждом государстве Таможенного Союза.
    Но, что интересно, и Российская Федерация создавать механизм «единого окна» тоже не собирается. Обратите внимание – Постановление написано не про создание механизма «ЕО», а про «реализацию Основных направлений».
    Как будет организована указанная работа, - видно из текста документа. При Аппарате Правительства создана «Рабочая группа по созданию и развитию ..систем цифровой экономики». Чтобы Вам было понятно, она состоит из 64 руководителей департаментов министерств и 4-х приглашенных представителей бизнеса. Руководит группой – референт указанного Аппарата. Эта группа один раз в год разрабатывает «детализированный план».
    А что происходит с планом дальше написано в РЕГЛАМЕНТе, утвержденном указанным Постановлением:
    - ежеквартально министерства представляют в Минэкономразвития свои предложения и доклады о результатах выполнения годового детализированного Плана;
    - Минэкономразвития «обеспечивает внесение» поступивших предложений на рассмотрение рабочей группы "по созданию и развитию ..систем цифровой экономики»";
    - Рабочая группа рассматривает и вносит предложения в годовой план,
    Минэк осуществляет "координацию исполнения".
    Похоже на описание какого-то вечного двигателя.
    Как долго продлится эта «работа»?
    Верно угадали – до конца 2020 года. Потому что именно на этот срок разработан ЕЭК «План по реализации основных направлений…»
    Зарплаты чиновников в ЕЭК и в Аппарате Правительства неплохие.
    Куда им торопиться?
    А в 2021 году еще что-нибудь придумают, и очередное Постановление напишут.
    Просто чудеса бюрократии! Наши чиновники - настоящие волшебники в области имитации бурной деятельности

 

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