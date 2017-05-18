Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыВакансииПресс-релизыМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
18 мая 2017
14:16Оборот подакцизных товаров
17 мая 2017
10:40Отгрузки угля растут
10:11Зерновой экспорт через порты Азово-Черноморского бассейнаSeaNews Club material
16 мая 2017
16:44Снизились отгрузки необработанных лесоматериалов
5 мая 2017
15:09Сервис по отправке несырьевого экспорта в Китай стал регулярным
2 мая 2017
14:43Китайский экспорт-импорт
26 апреля 2017
11:53Зерновые грузопотоки
25 апреля 2017
15:24Алюминия и никеля отгрузили меньше
20 апреля 2017
11:13Экспорт и импорт подакцизных грузов
19 апреля 2017
16:26Чермет на экспорт
Экспорт Черные металлы Статистика таможни

Экспорт черных металлов

19 мая 2017, 12:23 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 344

Статистика таможни в январе-марте

По итогам первого квартала 2017 года российский экспорт черных металлов увеличился по сравнению с январем-мартом 2016 года на 1,3%, составив 10,3 млн тонн. В денежном выражении их экспорт вырос на 57,3% — до 4,4 млрд долларов.

В том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали за отчетный период было отгружено 3,86 млн тонн — на 5,6% больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении их экспорт вырос значительно — на 78,3% и достиг 1,5 млрд долларов.

Объем экспорта плоского проката из железа и нелегированной стали в январе-марте этого года увеличился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 11,2% — до 2,3 млн тонн. Доходы от экспорта плоского проката, по данным ФТС РФ, выросли на 84,9%, составив 1,1 млрд долларов.

Отгрузки чугуна в первом квартале текущего года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1,2% — до 1,2 млн тонн. При этом в деньгах экспорт чугуна увеличился на 63% до 366,9 млн долларов.

Ферросплавов по итогам января-марта было вывезено 182,5 тыс. тонн (-0,4% к январю-марту 2016 года) на сумму 326,4 млн долларов (+19,1%).

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Оперативная аналитика
19 мая 2017
16:45Итоги первого квартала CMA CGM
16:10Контейнерооборот Гонконга
12:23Экспорт черных металлов
10:13Teekay снизил убыток год к году
18 мая 2017
15:21Контейнерооборот мировых лидеров
14:53Аналитический сервис ВЭД портов РФ, главная навигационная страница сервиса
14:16Оборот подакцизных товаров
13:14Финансы Finnlines
12:22Почему российский флаг неконкурентоспособен на КаспииSeaNews Club material
17 мая 2017
16:41New Weekly №37 Грузооборот портов Северо-Запада РФ, 4 месяца 2017г.SeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное