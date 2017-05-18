Статистика таможни в январе-марте

По итогам первого квартала 2017 года российский экспорт черных металлов увеличился по сравнению с январем-мартом 2016 года на 1,3%, составив 10,3 млн тонн. В денежном выражении их экспорт вырос на 57,3% — до 4,4 млрд долларов.

В том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали за отчетный период было отгружено 3,86 млн тонн — на 5,6% больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении их экспорт вырос значительно — на 78,3% и достиг 1,5 млрд долларов.

Объем экспорта плоского проката из железа и нелегированной стали в январе-марте этого года увеличился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 11,2% — до 2,3 млн тонн. Доходы от экспорта плоского проката, по данным ФТС РФ, выросли на 84,9%, составив 1,1 млрд долларов.

Отгрузки чугуна в первом квартале текущего года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1,2% — до 1,2 млн тонн. При этом в деньгах экспорт чугуна увеличился на 63% до 366,9 млн долларов.

Ферросплавов по итогам января-марта было вывезено 182,5 тыс. тонн (-0,4% к январю-марту 2016 года) на сумму 326,4 млн долларов (+19,1%).