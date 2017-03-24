Научный подход к бизнесу

Генеральный директор тыловых терминалов группы Global Ports Виктория Щербакова-Слюсаренко о перспективах логистических центров «Янино» и «Логистика-Терминал»

О прогнозах на ближайшую перспективу, развитии технологий и потенциале тыловых терминалов рассказала генеральный директор тыловых терминалов группы Global Ports Виктория Щербакова-Слюсаренко.

В последние три года мы наблюдаем динамичное развитие «Логистического Парка «Янино». За это время мы увеличили объем перевалки генеральных грузов в два раза, а контейнерооборот – в три раза. Сегодня наши мощности позволяют нам обрабатывать контейнеров даже больше, чем планировалось при строительстве терминала. Все это происходит благодаря современным технологиям, которые мы используем ежедневно в своей работе.

Мы подходим к своему развитию с научной точки зрения. Весь наш бизнес разбит на технологические зоны, в рамках которых мы постоянно проводим расчеты, строим математические модели, и с их помощью находим «узкие» места как в цепочках технологических процессов, так и в отдельных процессах на терминале, совершенствуем IT-системы. Результаты дают о себе знать, потому что еще буквально полтора года назад мы считали, что предел по обработке грузов логистического парка – это 30 тыс. тонн генеральных грузов в месяц. В этом году мы вышли на показатель – 55 тыс. тонн генеральных грузов в месяц, и понимаем, что это далеко не тот предел, на котором мы можем остановиться. При этом мы совершенствуем и инфраструктурные объекты: строим склады, развиваем и перестраиваем ж/д инфраструктуру, модернизируем контрольно-пропускные пункты на границе терминала. Отслеживаем простои каждой единицы транспорта, который приезжает к нам под выгрузку или погрузку, постоянно мониторим движение вагонов, время обработки вагонов и автотранспортных средств. Все это дает положительные результаты.

По сравнению с первым кварталом прошлого года, грузооборот тыловых терминалов Global Ports существенно вырос. Во-первых, через нас пошли грузы, ранее отправлявшиеся через терминалы южных регионов России. Это связано с фрахтовой политикой морских линий, а также с наличием свободных мощностей в тыловых зонах портов нашего региона на фоне их дефицита в южных портах. Во-вторых, мы наблюдаем перенос грузопотоков из Прибалтики, что тоже позволяет наращивать экспорт через порты Северо-Запада РФ.

Санкт-Петербург – это развитая технологическая зона, где помимо наших «сухих» портов есть еще другие тыловые терминалы. Кроме того, есть целый ряд грузов, которые затариваются сразу на площадках заводов. Такие грузы приезжают в Санкт-Петербург уже в контейнерах и размещаются на тыловых площадках для формирования судовых партий. Часть этого экспортного потока переваливается через наши терминалы.

Я могу сообщить, что за 4 месяца текущего года мы вывезли около 31 тыс. TEU на портовые терминалы региона. Традиционно, наши экспортные грузопотоки – это все виды продукции нефтехимических производств, деревообрабатывающей промышленности, бумага. Радует, что в России налаживается вторичная переработка сырья. То, что мы отправляем на экспорт, - это уже не сырье в чистом виде, а готовые товары для дальнейшего использования в производстве. Все вторичные продукты нефтеперерабатывающих производств, в том числе каучуки, синтетические вещества, переваливаются через наши терминалы.

Сегодня у нас есть все основания для оптимистичного прогноза по развитию «сухих» портов. Рынок меняет свою структуру, сегодня производителям выгодно держать грузы в непосредственной близости к порту, потому что требования к срокам доставки до конечного получателя существенно ужесточаются. Поэтому мы видим потенциал роста грузооборота на тыловых терминалах как раз за счет создания таких складских центров консолидации, когда товар доставляется к нам и уже с наших складов продается либо на внутреннем рынке, либо на внешнем.

Что касается дальнейшего развития мощностей, то я вижу большой потенциал в тыловых терминалах. Я думаю, что в 2018 году мы выйдем на 1 млн тонн генеральных грузов суммарно, по двум терминалам. У нас есть необходимые площади и резерв мощностей, которые позволят нам развиваться в ближайшие как минимум 5-7 лет: нарастить грузовую базу, увеличить количество затареваемых контейнеров и вывозить их в порты.

В этом году мы планируем по двум тыловым терминалам обработать порядка 300 тыс. TEU и около 900 тыс. тонн генеральным грузов. Все эти грузы приходят разными видами транспорта, контейнеризируются и вывозятся на все морские терминалы региона.