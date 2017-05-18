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Суд да дело в Тамани

19 мая 2017, 10:30 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 389

Завод работает, отгрузки осуществляются

По данным таманских экологов, Краснодарский областной суд решением по делу № 33-5477/2017 от 28.02.2017 остановил хозяйственную деятельность ООО «Пищевые ингредиенты», которое входит в группу компаний «ЭФКО», в связи c нарушением требований законодательства в области охраны окружающей среды и экологической безопасности населения.

«На сегодняшний день завод работает в штатном режиме. Специализированные организации также осуществляют перевалку грузов на экспорт и прием импортных грузов в штатном режиме в соответствии со своими контрактными обязательствами», – сообщили SeaNews в ГК «ЭФКО».

По словам начальника пресс-службы АО «Управляющая компания «ЭФКО» Александры Япрынцевой, на текущей неделе в ряде СМИ появилась ложная информация о якобы остановке работы завода ООО «Пищевые Ингредиенты» и приостановлении деятельности по перевалке в морском порту Тамань. ООО «Пищевые Ингредиенты» (входит в ГК «ЭФКО») – это завод по производству специализированных жиров и маргаринов, который входит в число самых современных производств масложировой продукции в Восточной Европе. 28 февраля 2017 года Краснодарский краевой суд вынес апелляционное определение о приостановке хозяйственной деятельности ООО «Пищевые Ингредиенты» в части перевалки грузов во внутренних морских водах в порту Тамань.

«Данным видом деятельности ООО «Пищевые Ингредиенты» не занимается и никогда не занималось, – поясняют в ЭФКО. – Перевалку в порту Тамань осуществляют специализированные организации, которые имеют все необходимые разрешения на данный вид деятельности. Хотим также подчеркнуть, что ООО «Пищевые Ингредиенты» работает в строгом соответствии с законодательством РФ и в соответствии с межгосударственными и мировыми стандартами. Так, как и предписано ФЗ «О государственной экологической экспертизе» №174-ФЗ, компания имеет положительное заключение государственной экологической экспертизы».

«Повторное ее прохождение было признано избыточным, что подтверждено двумя независимыми заключениями из Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). На текущий момент наша компания готовит документы для подачи жалобы на деятельность Ассоциации общественных организаций «Возрождение Тамани» в правоохранительные органы», – рассказали в ЭФКО.

Оператором портового комплекса, специализирующегося на перевалке масел, свекловичной мелассы, подсолнечного шрота является ООО «Морской терминал «Тамань». Глубины причалов позволяют терминалу принимать суда осадкой до 10, 5 м и дедвейтом до 46 тыс. тонн. Для приема судов, хранения и перевалки грузов в эксплуатации терминала имеется два грузовых причала, сливо-наливные пункты, лаборатория, резервуарный парк, общей вместимостью 102,5 тыс. тонн. По данным SeaNews, за январь апрель 2017 года оператор перевалил 427,8 тыс. тонн грузов, что на 12,3% больше аналогичного периода прошлого года. В том числе пищевой налив составил 379,6 тыс. тонн (+6,4%).

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