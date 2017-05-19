Teekay снизил убыток год к году

Но увеличил к предыдущему кварталу

Teekay Corporation опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2017 года.

Выручка по группе сократилась в сравнении с аналогичным периодом 2016 года на 15,2% до 543,5 млн долларов. В сравнении с предыдущим кварталом снижение незначительное – всего 1,6%.

Доход от оперирования судами упала на 39,7% в сравнении с первым кварталом и на 1,93% в сравнении с четвертым кварталом 2016 года и составила до 81,6 млн долларов.

Чистая прибыль Teekay Corporation составила 10,98 млн долларов, в том числе Teekay Offshore получил чистую прибыль 21,3 млн долларов, Teekay LNG – 33,7 млн долларов, Teekay Tankers – 2,8 млн долларов, чистый убыток материнской компании составила 45,3 млн долларов.

Чистый убыток Teekay Corporation, относимый на акционеров, составил 45,3 млн долларов – на 7,2% меньше, чем в первом квартале, но в 17 раз больше, чем в четвертом квартале прошлого года.