19 мая в истории транспортной отрасли

События и факты

1681 год. Во Франции был введен в эксплуатацию судоходный Лангедокский канал (он же Южный, или канал Двух морей), строившийся с 1666 года и соединивший порт Бордо на Атлантическом океане с портом Сет на Средиземном море. Общая протяженность канала, снабженного 100 шлюзами, составляла 242 км, ширина — более 10 м, глубина — 2 м. В свое время канал сыграл важную роль в экономическом развитии юга Франции, однако со строительством в середине XIX века Южной железной дороги постепенно утратил свое значение.

1932 год. Был открыт мост «Harbour bridge» в Сиднее.

Один из самых широких большепролетных мостов в мире проходит через всю городскую гавань. Ширина Sydney Harbour Bridge составляет целых 49 метров, при длине – 1149 метров. Он вмещает в себя велосипедную и пешеходную дорожки, два железнодорожных полотна и восьмиполосную магистраль для автомобилей. Общая масса конструкций моста из стали составляет 52 800 тонн.

1400 человек работали на проекте, строительство длилось 8 лет, на него ушло 6,61 млн. долларов США. 6 миллионов заклепок было забито вручную, 53 тысячи тонн стали было использовано при строительстве. Вплоть до наших дней этот мост остается одним из самых известных.

1959 год. Минский автозавод выпустил свой 100-тысячный грузовик.

2003 год. ОАО «АвтоГАЗ» начал производство модернизированного автомобиля «Волга» ГАЗ-3110.

2006 год. Концерн Daimler-Chrysler представил в Штутгарте новый музей истории всемирно известной автомобильной марки Mercedes-Benz.

2007 год. Компания «Odyssey Marine Exploration», которая занимается исследованием затонувших кораблей, объявила о завершении работ на месте одного из кораблекрушений в Атлантическом океане. Со дна было поднято более 500 тысяч серебряных монет весом почти 17 тонн, а также золотые монеты и другие артефакты с испанского судна «Nuestra Senora de las Mercedes», который англичане потопили в 1804 году во время рейса судна из Перу в испанский порт Кадис. Доход от продажи этих монет, по подсчетам американской компании, составил до 4 миллиардов долларов.

Эта находка потянула за собой долгую судебную тяжбу между американцами и испанцами о принадлежности морского клада, которая закончилась только в начале февраля 2012 года. Суд США обязал американскую компанию «Odyssey Marine Exploration» вернуть Испании найденный в 2007 году клад.