Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
27 апреля 2017
10:06Тренажерный суперцентр в Роттердаме
29 марта 2017
15:03 Я бы в брокеры пошел
7 марта 2017
10:08Девушки в строю
1 марта 2017
17:09Про борьбу с коррупцией
15 февраля 2017
17:02Транспортные волонтеры и обучение по спецграфику
10:32ГМУ им. адмирала Ф.Ф.Ушакова на форуме IMO
9 февраля 2017
17:01Дипломатическая миссия
3 февраля 2017
12:02Операция Красная гвоздика в Новороссийске
1 февраля 2017
12:32Студенты Керченского судомеханического техникума в ГМУ им. адмирала Ф.Ф.Ушакова
22 декабря 2016
11:35e-University в ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова
Образование

Новое направление МариНет

18 мая 2017, 16:20 / SeaNews / 0 Рейтинг: 84

Образовательные проекты

На расширенном совещании Рабочей группы МариНет Национальной технологический инициативы, которое прошло 18 мая в Томске в рамках программы форума молодых ученых U-NOVUS, было принято решение о создании нового направления и соответствующей экспертной подгруппы МариНет, задачами которых станут подготовка и отбор образовательных проектов и проектов по привлечению талантов в перспективные сегменты морской отрасли. Также на совещании традиционно были рассмотрены новые проекты МариНет, сообщили SeaNews в НТИ.

«Очевидной является взаимная связь именно МариНет как совокупности наиболее перспективных сегментов морской отрасли и развития образовательных технологий, – заявил в своем выступлении руководитель рабочей группы МариНет Сергей Генералов. – С одной стороны, для новых направлений потребуются кадры с существенно отличными, новыми навыками и знаниями. С другой стороны, именно перспективные направления МариНет могут выступать целевыми ориентирами для подготовки кадров, а междисциплинарный характер МариНет, требует и аналогичного подхода к подготовке кадров: на основе дуального образования, проектного обучения, решения прикладных задач, объединяющих науку, производство и экономику».

В рамках МариНет уже реализуются два образовательных проекта, ранее одобренные Рабочей группой МариНет и утвержденные Межведомственной рабочей группой по разработке и реализации НТИ. Это Платформа дистанционного обучения для подготовки кадров морского и речного флота и Инженерные конкурсы и соревнования «Солнечная регата» – первые проекты такого рода в рамках НТИ в целом.

Еще ряд образовательных проектов одобрен Рабочей группой и находится на экспертизе НТИ: Инженерные соревнования по подводной робототехнике (МГУ им. Г.И Невельского), Создание лаборатории «Геоателье» для обучения школьников (СКАНЭКС), образовательно-исследовательский проект «Цифровой секстан» (ГУМРФ им. С.О. Макарова и СибГУВТ). Также на совещании был рассмотрен и одобрен новый проект в образовательном направлении – проект Севастопольского госуниверситета «Пионер-М» в области в области проектирования и использования технологий безэкипажного судовождения.

Помимо этого, в июле в рамках проектной смены образовательного центра «Сириус» участники МариНет планируют организовать ряд проектов для одаренных школьников по направлениям МариНет – как отметил Сергей Козик, научный руководитель проектов МариНет для ОЦ «Сириус», это может стать основой для масштабной и системной работы по работе со школьниками и привлечению талантов в отрасль.

На совещании в Томске было принято решение о создании нового направления и подгруппы МариНет по развитию человеческого капитала, куда войдут образовательные проекты, проекты по популяризации инженерных профессий и высоких технологий в морской индустрии, работа со школьниками и молодежью. Формирование подгруппы поручено Владимиру Волкогону, ректору Калининградского государственного технического университета, и Сергею Барышникову, ректору Государственного университета морского и речного флота им. адм. С.О. Макарова.

Также на совещании были рассмотрены новые проекты Маринет в области технологий освоения ресурсов океана и е-Навигации.

Следующее выездное совещание МариНет запланировано на 21-22 июля 2017 года в Калининграде.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
18 мая 2017
16:20Новое направление МариНет
15:21Контейнерооборот мировых лидеров
14:16Оборот подакцизных товаров
13:14Финансы Finnlines
12:40DSME реструктуризирует 6 млрд долга
12:22Почему российский флаг неконкурентоспособен на КаспииSeaNews Club material
11:13ППБУ Scarabeo 9 будет бурить в Черном море
10:54Пожар на танкере в Кильском канале
10:28Быть или не быть
10:20Первый контейнерный экспресс
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное