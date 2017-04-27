Новое направление МариНет

Образовательные проекты

На расширенном совещании Рабочей группы МариНет Национальной технологический инициативы, которое прошло 18 мая в Томске в рамках программы форума молодых ученых U-NOVUS, было принято решение о создании нового направления и соответствующей экспертной подгруппы МариНет, задачами которых станут подготовка и отбор образовательных проектов и проектов по привлечению талантов в перспективные сегменты морской отрасли. Также на совещании традиционно были рассмотрены новые проекты МариНет, сообщили SeaNews в НТИ.

«Очевидной является взаимная связь именно МариНет как совокупности наиболее перспективных сегментов морской отрасли и развития образовательных технологий, – заявил в своем выступлении руководитель рабочей группы МариНет Сергей Генералов. – С одной стороны, для новых направлений потребуются кадры с существенно отличными, новыми навыками и знаниями. С другой стороны, именно перспективные направления МариНет могут выступать целевыми ориентирами для подготовки кадров, а междисциплинарный характер МариНет, требует и аналогичного подхода к подготовке кадров: на основе дуального образования, проектного обучения, решения прикладных задач, объединяющих науку, производство и экономику».

В рамках МариНет уже реализуются два образовательных проекта, ранее одобренные Рабочей группой МариНет и утвержденные Межведомственной рабочей группой по разработке и реализации НТИ. Это Платформа дистанционного обучения для подготовки кадров морского и речного флота и Инженерные конкурсы и соревнования «Солнечная регата» – первые проекты такого рода в рамках НТИ в целом.

Еще ряд образовательных проектов одобрен Рабочей группой и находится на экспертизе НТИ: Инженерные соревнования по подводной робототехнике (МГУ им. Г.И Невельского), Создание лаборатории «Геоателье» для обучения школьников (СКАНЭКС), образовательно-исследовательский проект «Цифровой секстан» (ГУМРФ им. С.О. Макарова и СибГУВТ). Также на совещании был рассмотрен и одобрен новый проект в образовательном направлении – проект Севастопольского госуниверситета «Пионер-М» в области в области проектирования и использования технологий безэкипажного судовождения.

Помимо этого, в июле в рамках проектной смены образовательного центра «Сириус» участники МариНет планируют организовать ряд проектов для одаренных школьников по направлениям МариНет – как отметил Сергей Козик, научный руководитель проектов МариНет для ОЦ «Сириус», это может стать основой для масштабной и системной работы по работе со школьниками и привлечению талантов в отрасль.

На совещании в Томске было принято решение о создании нового направления и подгруппы МариНет по развитию человеческого капитала, куда войдут образовательные проекты, проекты по популяризации инженерных профессий и высоких технологий в морской индустрии, работа со школьниками и молодежью. Формирование подгруппы поручено Владимиру Волкогону, ректору Калининградского государственного технического университета, и Сергею Барышникову, ректору Государственного университета морского и речного флота им. адм. С.О. Макарова.

Также на совещании были рассмотрены новые проекты Маринет в области технологий освоения ресурсов океана и е-Навигации.

Следующее выездное совещание МариНет запланировано на 21-22 июля 2017 года в Калининграде.