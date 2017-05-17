Контейнерооборот мировых лидеров

Итоги января-апреля

В январе-апреле 2017 года контейнерооборот Шанхая составил 12,66 млн TEU — на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем контейнеров, обработанных Сингапуром, в отчетном периоде также вырос на 4,2% и достиг 10,33 млн TEU.

В апреле через причалы Шанхая прошло 3,28 млн TEU. По сравнению с предыдущим месяцем контейнерооборот порта снизился на 4,4%, однако по отношению к апрелю 2016 года объемы увеличились на 5,1%. Сингапур по итогам апреля перевалил 2,72 млн TEU — на 1,1% больше, чем в марте этого года, и на 7,7% больше, чем в апреле прошлого года.