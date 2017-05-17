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Оборот подакцизных товаров

18 мая 2017, 14:16 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 118

В январе-марте 2017 года

Российские поставки водки на мировой рынок по итогам первых трех месяцев 2017 года увеличились по сравнению с январем-мартом прошлого года на 15,3%, составив 380,8 тыс. декалитров в пересчете на 100%-ный спирт. В деньгах экспорт водки вырос на 36% и достиг 23,4 млн долларов.

Импорт алкогольных и безалкогольных напитков в стоимостном выражении за первый квартал 2017 года поднялся на 49,1% — до 428,2 млн долларов. Сигарет и сигар в отчетном периоде, по данным ФТС РФ, было ввезено на сумму 28,8 млн долларов. Это на 10,8% больше, чем в январе-марте 2016 года.

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