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Финансы Finnlines

Финансы Finnlines

18 мая 2017, 13:14 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 145

Итоги первого квартала 2017 года

Finnlines опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2017 года.

Выручка группы увеличилась на 14,9% до 120,9 млн евро. Показатель EBITDA увеличился на 10,5% до 28 млн евро, операционная прибыль – на 19,3% до 13,6 млн евро.

Чистая прибыль составила 11,2 млн евро – на 34,3% выше, чем годом ранее.

В сегменте морских перевозок выручка выросла на 15,5% до 116 млн евро, в портовом сегменте – на 8,6% до 10,1 млн евро.

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