DSME реструктуризирует 6 млрд долга

Согласно антикризисной программе

Южнокорейский Высокий суд отклонил апелляцию частных инвесторов, тем самым одобрив списание задолженности в 6 млрд долларов и антикризисную программу по финансовому оздоровлению DSME, сообщает Pulse News.

Напомним, правительственный пакет антикризисных мер предполагал, что кредиторы и держатели акций согласятся отсрочить погашение долга, снизить ставки по займам, а также конвертировать задолженность в акции в соответствии со своими долями. Однако реализация этого плана была отложена в связи с тем, что несколько частных инвесторов обратились в суд Пусана.

Теперь схема реструктуризации долга может быть запущена, и к июню половина долга должна быть конвертирована в акции DSME, что позволит к концу декабря значительно снизить коэффициент долга с 2732% до 300%.

Это даст возможность ускорить получение нового финансирования в размере 2,9 трл южнокорейских вон (2,6 млрд долларов), которые вложат государственные кредиторы, а также реструктуризировать долг в 3,9 трл вон за счет схемы «debt-to-equity swap» - обмена долговых обязательств на акции и снижения ставки от частных кредиторов и держателей акций. Частные кредиторы договорились продлить гарантию до 500 млн долларов по судам, контракты на строительство которых DSME заключит в течение следующего года.

Корейский банк развития, крупнейший держатель акций DSME, предоставил гарантию по контракту в размере 250 млн долларов на строительство трех судов VLCC, который DSME заключил с Maran Tankers Management Inc., дочерней структурой греческой Angelicoussis Shipping Group, 4 апреля этого года. Частные кредиторы предоставят гарантии по будущим заказам.