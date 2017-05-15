Почему российский флаг неконкурентоспособен на Каспии
18 мая 2017, 12:22 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 194
На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона демонстрирует всплеск активности на фоне недавнего открытия турецких рынков для российского зерна. По информации судового брокера Руфко, в начале недели особенно высокий интерес наблюдался к спотовым поставкам. Все это привело к росту ставок фрахта. На этой неделе ставки из Ростова на порты Мраморного моря установились на уровне $19-20 за тонну. Ставки на порты юго-восточной части Черного моря составляют $17-18 за тонну. Однако запасы пшеницы старого урожая не так велики, а новый урожай еще не торгуется.
Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря
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