Почему российский флаг неконкурентоспособен на Каспии

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря

На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона демонстрирует всплеск активности на фоне недавнего открытия турецких рынков для российского зерна. По информации судового брокера Руфко, в начале недели особенно высокий интерес наблюдался к спотовым поставкам. Все это привело к росту ставок фрахта. На этой неделе ставки из Ростова на порты Мраморного моря установились на уровне $19-20 за тонну. Ставки на порты юго-восточной части Черного моря составляют $17-18 за тонну. Однако запасы пшеницы старого урожая не так велики, а новый урожай еще не торгуется.