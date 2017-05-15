Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
15 мая 2017
16:47Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 19, 2017
12 мая 2017
10:41Возобновление турецкого экспорта и запреты на заход судовSeaNews Club material
11 мая 2017
11:16Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 18, 2017
5 мая 2017
12:16Онлайн-букинг через AgreeFreight
2 мая 2017
16:02Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 17, 2017
27 апреля 2017
11:45Грузов нет, но они держатсяSeaNews Club material
24 апреля 2017
11:12Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 16, 2017
17 апреля 2017
11:23Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 15, 2017
13 апреля 2017
12:43Трейдеры пытаются переориентироваться на другие рынкиSeaNews Club material
10 апреля 2017
16:36Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2017
фрахтовые ставки зерновые Каспийское море Азовское море

Почему российский флаг неконкурентоспособен на Каспии

18 мая 2017, 12:22 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 194

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря

На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона демонстрирует всплеск активности на фоне недавнего открытия турецких рынков для российского зерна. По информации судового брокера Руфко, в начале недели особенно высокий интерес наблюдался к спотовым поставкам. Все это привело к росту ставок фрахта. На этой неделе ставки из Ростова на порты Мраморного моря установились на уровне $19-20 за тонну. Ставки на порты юго-восточной части Черного моря составляют $17-18 за тонну. Однако запасы пшеницы старого урожая не так велики, а новый урожай еще не торгуется.
Полный текст статьи доступен только для подписчиков SeaNews.
Подписка SeaNews - это доступ к оперативной уникальной отраслевой аналитике рынка морских грузовых перевозок - подробнее о подписке.
Заказывайте подписку и наши менеджеры свяжутся с вами:

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить более подробную информацию.
Тел.: +7 (812) 380-3826
E-mail: sales@seanews.ru

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Оперативная аналитика
18 мая 2017
15:21Контейнерооборот мировых лидеров
14:53Аналитический сервис ВЭД портов РФ, главная навигационная страница сервиса.SeaNews Club material
14:16Оборот подакцизных товаров
13:14Финансы Finnlines
12:22Почему российский флаг неконкурентоспособен на КаспииSeaNews Club material
17 мая 2017
16:41New Weekly №37 Грузооборот портов Северо-Запада РФ, 4 месяца 2017г.SeaNews Club material
16:38New Weekly №37 Контейнерооборот портов Северо-Запада РФ, 4 месяца 2017г.SeaNews Club material
16:09Финансы Agility
14:30Контейнеры УкраиныSeaNews Club material
12:11Иранские контейнерыSeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное