ППБУ Scarabeo 9 будет бурить в Черном море

На совместном проекте Роснефти и Eni

В ходе визита итальянской делегации в Россию ПАО «НК «Роснефть» и Eni S.p.A. подписали «Соглашение o расширении сотрудничества в сферах добычи, переработки, маркетинга и трейдинга».

По информации «Роснефти», документ закрепляет ранее оформленные договоренности компаний по бурению поисковых скважин в рамках совместных проектов в акваториях Черного и Баренцева морей.

Также в рамках соглашения прописана совместная работа в сфере добычи, нефтепереработки, нефтехимии и трейдинга и расширение международного сотрудничества, в том числе в рамках проекта «Зохр» на глубоководном шельфе Египта, а также перспективы совместных поставок нефтепродуктов в эту страну.

В 2012 году «Роснефть» и Eni подписали Соглашение о комплексном сотрудничестве, предполагающее совместное освоение участков Черного и Баренцева морей на территории России, а также участие «Роснефти» в международных проектах Eni.

Проект в Черном море будет на лицензионном участке Западно-Черноморская площадь. Как сообщил вчера главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, «Роснефть» и Eni начнут совместное бурение в Черном море во второй половине лета. Уже зафрахтована полупогружная буровая установка «Scarabeo 9», которая находится сейчас в процессе мобилизации из Африки. Оператором буровой, построенной в 2011 году на верфи Yantai Raffles в Китае, является дочка Eni S.p.A – Saipem.

Отметим, что на лицензионном блоке Западно-Черноморской площади (Вал Шатского, шельф Черного моря) выделено около 10 структур, наиболее крупными из которых являются Северо-Черноморская, Мария, Склоновая. Площадь Западно-Черноморской площади составляет 8,6 тыс. кв. км при глубине воды от 600 до 2250 м. Суммарные извлекаемые ресурсы оцениваются около 10 млрд баррелей нефти.