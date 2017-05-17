Происшествия Пожар Кильский канал Пожар на танкере в Кильском канале 18 мая 2017, 10:54 / SeaNews / Рейтинг: 176 Без последствий Вечером в понедельник на танкере-химовозе «Oraness» возник пожар. Инцидент произошел, когда судно, шедшее из Орхума, проходило Кильским каналом под мостом Левензау. Лоцман немедленно остановил танкер, судно ошвартовалось у северного берега канала. Движение по каналу было приостановлено. Возгорание произошло в машинном отделении. Команда смогла остановить распространение огня при помощи огнетушителей, прибывшие пожарные присоединились к тушению пожара. Полностью пожар был ликвидирован в час ночи 17 мая. Танкер отбуксировали в Нордхафен, ведется расследование инцидента. По данным AIS, на сегодня судно находится в Мурдейке. Танкер 1985 года постройки дедвейтом 2,6 тыс. тонн и длиной 79 м принадлежит датской компании Simonsen MH. Оцените статью: 0