Пожар на танкере в Кильском канале
18 мая 2017, 10:54 / SeaNews / Рейтинг: 176
Без последствий
Вечером в понедельник на танкере-химовозе «Oraness» возник пожар. Инцидент произошел, когда судно, шедшее из Орхума, проходило Кильским каналом под мостом Левензау.
Лоцман немедленно остановил танкер, судно ошвартовалось у северного берега канала. Движение по каналу было приостановлено.
Возгорание произошло в машинном отделении. Команда смогла остановить распространение огня при помощи огнетушителей, прибывшие пожарные присоединились к тушению пожара. Полностью пожар был ликвидирован в час ночи 17 мая.
Танкер отбуксировали в Нордхафен, ведется расследование инцидента. По данным AIS, на сегодня судно находится в Мурдейке.
Танкер 1985 года постройки дедвейтом 2,6 тыс. тонн и длиной 79 м принадлежит датской компании Simonsen MH.
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