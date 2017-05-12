Быть или не быть

О слиянии Hapag-Lloyd и UASC

Слияние Hapag-Lloyd и UASC завершится к концу мая, сообщает World Maritime News со ссылкой на представителя Hapag-Lloyd. Такое заявление было сделано на фоне сообщений СМИ о том, что подписание сделки уже состоялось и официально о нем будет объявлено перед общим собранием акицонеров Hapag-Lloyd, намеченным на 29 мая.

«В настоящее время мы готовимся к интеграции в рамках правовых границ. Мы опубликуем более подробное заявление в течение ближайших двух недель», – цитирует World Maritime News сообщение компании.

По условиям сделки, CSAV, HGV и Kühne Maritime останутся держателями контрольного пакета акций Hapag-Lloyd. Держатели мажоритарного пакета акций UASC – Qatar Holding LLC и Общественный инвестиционный фонд Саудовской Аравии – получат акции Hapag-Lloyd в долях 14% и 10% соответственно.

Напомним, изначально закрытие сделки намечалось на конец марта, однако было принято совместное решение отложить его на два месяца. Как пояснили тогда в Hapag-Lloyd, «это связано с тем, что подготовка к объединению займет больше времени, чем ожидалось».