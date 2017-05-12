Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
12 мая 2017
11:24"K" Line объединяет компании
11 мая 2017
11:27Новая оргструктура Hamburg Sued
10 мая 2017
13:21Hapag-Lloyd заговорил по-арабски
3 мая 2017
13:18Обратились не по адресу
13 апреля 2017
15:09Слияние Leonhardt & Blumberg Reederei и Buss Shipping
11 апреля 2017
12:05Еврокомиссия разрешила Maersk купить Hamburg Sued
3 апреля 2017
14:05Слияние Wallenius и Wilhelmsen
29 марта 2017
16:24Что мешает сделке Hapag-Lloyd и UASC
20 марта 2017
10:02Слияние Hapag-Lloyd и UASC откладывается
27 января 2017
12:14НМТП увеличил долю в НСРЗ
Слияния и поглощения Hapag-Lloyd UASC

Быть или не быть

18 мая 2017, 10:28 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 193

О слиянии Hapag-Lloyd и UASC

Слияние Hapag-Lloyd и UASC завершится к концу мая, сообщает World Maritime News со ссылкой на представителя Hapag-Lloyd. Такое заявление было сделано на фоне сообщений СМИ о том, что подписание сделки уже состоялось и официально о нем будет объявлено перед общим собранием акицонеров Hapag-Lloyd, намеченным на 29 мая.

«В настоящее время мы готовимся к интеграции в рамках правовых границ. Мы опубликуем более подробное заявление в течение ближайших двух недель», – цитирует World Maritime News сообщение компании.

По условиям сделки, CSAV, HGV и Kühne Maritime останутся держателями контрольного пакета акций Hapag-Lloyd. Держатели мажоритарного пакета акций UASC – Qatar Holding LLC и Общественный инвестиционный фонд Саудовской Аравии – получат акции Hapag-Lloyd в долях 14% и 10% соответственно.

Напомним, изначально закрытие сделки намечалось на конец марта, однако было принято совместное решение отложить его на два месяца. Как пояснили тогда в Hapag-Lloyd, «это связано с тем, что подготовка к объединению займет больше времени, чем ожидалось».

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
18 мая 2017
16:20Новое направление МариНет
15:21Контейнерооборот мировых лидеров
14:16Оборот подакцизных товаров
13:14Финансы Finnlines
12:40DSME реструктуризирует 6 млрд долга
12:22Почему российский флаг неконкурентоспособен на КаспииSeaNews Club material
11:13ППБУ Scarabeo 9 будет бурить в Черном море
10:54Пожар на танкере в Кильском канале
10:28Быть или не быть
10:20Первый контейнерный экспресс
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное