Запущен новый контейнерный поезд ПКТ – Ворсино

Запущен новый ускоренный контейнерный поезд «Первый Контейнерный Экспресс» по маршруту «Первый контейнерный терминал» (Большой порт Санкт-Петербург) – терминал «Фрейт Вилладж Ворсино» (станция Ворсино Московской железной дороги) – «Первый контейнерный терминал».

Проект реализован компаниями Авелана Форвардинг и ТЭК Авелана Логистик, Global Ports, Freight Village RU и «ТрансКонтейнер».

За две недели работы сервиса было сформировано и отправлено 6 контейнерных поездов – три из Санкт-Петербурга и три из Москвы. Сегодня должен быть отправлен седьмой поезд из порта Санкт-Петербург в Москву.

Транзитное время в пути составляет 38 часов. Отправление из Санкт-Петербурга (ПКТ) осуществляется по четвергам, из Москвы (терминал Ворсино) – по вторникам. Основное преимущество сервиса, отмечают в «Авелане Логистик», – возможность перевозить грузы, следующие в режиме таможенного транзита, на регулярной основе в рамках фиксированного расписания и цены, установленной на длительный период времени.

«Первый Контейнерный Экспресс» – второй регулярный железнодорожный сервис по отправке контейнеров в составе контейнерных поездов, организованным «Авелана Форвардинг» и ТЭК «Авелана Логистик» с терминалов группы Global Ports – с октября 2013 года работает контейнерный поезд «Усть-Лужский Экспресс», который курсирует по маршруту порт Усть-Луга – Москва – порт Усть-Луга с периодичностью два раза в неделю.