Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
15 сентября 2016
11:07Containerships идет на ПКТ
28 декабря 2010
18:32Ситуация на ПКТ: продолжение 2SeaNews Club material
20 декабря 2010
15:33Ситуация на ПКТ: продолжениеSeaNews Club material
17 декабря 2010
09:06Ситуация на ПКТSeaNews Club material
12 ноября 2010
13:40Второй миллион ПКТSeaNews Club material
1 октября 2010
13:50Е.Южилин: Годовой прогноз для ПКТ – более 1,1 млн TEUSeaNews Club material
4 марта 2010
18:26ПКТ и ПЛП о конвенции РЖД на контейнерыSeaNews Club material
12 января 2010
13:59Почти миллионерыSeaNews Club material
9 ноября 2009
15:19Вспомогательный причал отремонтируютSeaNews Club material
1 октября 2009
15:12Maersk о внедрении электронной цифровой подписиSeaNews Club material
Первый контейнерный терминал контейнерный поезд блок-трейн GlobalPorts Ворсино

Первый контейнерный экспресс

18 мая 2017, 10:20 / SeaNews / Рейтинг: 284

Запущен новый контейнерный поезд ПКТ – Ворсино

Запущен новый ускоренный контейнерный поезд «Первый Контейнерный Экспресс» по маршруту «Первый контейнерный терминал» (Большой порт Санкт-Петербург) – терминал «Фрейт Вилладж Ворсино» (станция Ворсино Московской железной дороги) – «Первый контейнерный терминал».

Проект реализован компаниями Авелана Форвардинг и ТЭК Авелана Логистик, Global Ports, Freight Village RU и «ТрансКонтейнер».

За две недели работы сервиса было сформировано и отправлено 6 контейнерных поездов – три из Санкт-Петербурга и три из Москвы. Сегодня должен быть отправлен седьмой поезд из порта Санкт-Петербург в Москву.

Транзитное время в пути составляет 38 часов. Отправление из Санкт-Петербурга (ПКТ) осуществляется по четвергам, из Москвы (терминал Ворсино) – по вторникам. Основное преимущество сервиса, отмечают в «Авелане Логистик», – возможность перевозить грузы, следующие в режиме таможенного транзита, на регулярной основе в рамках фиксированного расписания и цены, установленной на длительный период времени.

«Первый Контейнерный Экспресс» – второй регулярный железнодорожный сервис по отправке контейнеров в составе контейнерных поездов, организованным «Авелана Форвардинг» и ТЭК «Авелана Логистик» с терминалов группы Global Ports – с октября 2013 года работает контейнерный поезд «Усть-Лужский Экспресс», который курсирует по маршруту порт Усть-Луга – Москва – порт Усть-Луга с периодичностью два раза в неделю.

Оцените статью:

2
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
18 мая 2017
16:20Новое направление МариНет
15:21Контейнерооборот мировых лидеров
14:16Оборот подакцизных товаров
13:14Финансы Finnlines
12:40DSME реструктуризирует 6 млрд долга
12:22Почему российский флаг неконкурентоспособен на КаспииSeaNews Club material
11:13ППБУ Scarabeo 9 будет бурить в Черном море
10:54Пожар на танкере в Кильском канале
10:28Быть или не быть
10:20Первый контейнерный экспресс
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное