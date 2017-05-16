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Краны для приморской Звезды

18 мая 2017, 09:43 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 173

Доставила FESCO

FESCO обеспечила судовое агентирование поставки очередной партии кранового оборудования для строящегося судостроительного завода «Звезда» в Приморском крае.

В первой половине мая специализированное судно «Yuan Jing» доставило на строящееся предприятие два полностью собранных крана грузоподъемностью 100 тонн каждый. FESCO провела комплекс работ по буксирному обеспечению, швартовке судна и его снабжению, взаимодействию с портовыми властями, таможней, пограничной службой, а также подготовила проект и выполнила размещение и крепление на разгруженное судно крупногабаритных и тяжеловесных опорных вышек. Вышки были отправлены в Китай для последующего использования при доставке очередной партии кранов. Аналогичные работы были проведены в марте и будут продолжены в течение  года в соответствии с графиком поставки оборудования на предприятие.

Как сообщили SeaNews в компании, двумя рейсами всего было доставлено 4 крана грузоподъемностью 100 тонн каждый. Также ожидается, что в этом году FESCO обеспечит судовое агентирование крана грузоподъемностью 1200 тонн, который доставят за три рейса.

Напомним, что в августе прошлого года FESCO обеспечила комплексное агентирование судна, на борту которого находились два крана грузоподъемностью 320 тонн каждый.

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