Краны для приморской Звезды

Доставила FESCO

FESCO обеспечила судовое агентирование поставки очередной партии кранового оборудования для строящегося судостроительного завода «Звезда» в Приморском крае.

В первой половине мая специализированное судно «Yuan Jing» доставило на строящееся предприятие два полностью собранных крана грузоподъемностью 100 тонн каждый. FESCO провела комплекс работ по буксирному обеспечению, швартовке судна и его снабжению, взаимодействию с портовыми властями, таможней, пограничной службой, а также подготовила проект и выполнила размещение и крепление на разгруженное судно крупногабаритных и тяжеловесных опорных вышек. Вышки были отправлены в Китай для последующего использования при доставке очередной партии кранов. Аналогичные работы были проведены в марте и будут продолжены в течение года в соответствии с графиком поставки оборудования на предприятие.

Как сообщили SeaNews в компании, двумя рейсами всего было доставлено 4 крана грузоподъемностью 100 тонн каждый. Также ожидается, что в этом году FESCO обеспечит судовое агентирование крана грузоподъемностью 1200 тонн, который доставят за три рейса.

Напомним, что в августе прошлого года FESCO обеспечила комплексное агентирование судна, на борту которого находились два крана грузоподъемностью 320 тонн каждый.