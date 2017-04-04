18 мая в истории транспортной отрасли

События и факты

1864 год. Основан город Находка. Сначала это был военный гидрографический пост, где служили всего пять человек – унтер-офицер и четверо солдат. Вскоре количество обитателей мыса увеличилось до 30 человек. В 1930-е годы на берегу залива появилось несколько поселков: Находка, Северный, Угольбаза, Падь Ободная, Рыбак. В 1931 году здесь был образован пограничный контрольно-пропускной пункт, а с 1934 года начала действовать база военных кораблей и подводных лодок. В апреле 1939 года в Находку прибыл секретарь ЦК ВКПб Андрей Жданов, заявивший: «На этом месте будет прекрасный город-порт». Эти слова предопределили дальнейшую судьбу Находки.

2005 год. С конвейера сошёл первый автомобиль Лада «Калина».

2009 год. Открыто движение по новому Большому Новороссийскому тоннелю, строительство которого велось с 2005 г. и стоило 4,2 млрд руб. Протяженность тоннеля составила 1630 м, высота сооружения – 10 м, ширина – 8 м.