Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
18 мая 2017
13:14Финансы Finnlines
16 мая 2017
15:16НМТП снизил прибыль
13:31Yang Ming сократил убыток
11:30Финансы HHLA
15 мая 2017
15:31Hapag-Lloyd увеличил убыток
12:00Отчет Росморпорта
10:06Финансы Zim
12 мая 2017
16:20Финансы DFDS
11 мая 2017
14:25Финансы A.P.Moller-Maersk
28 апреля 2017
13:38OOCL увеличил выручку и объемы
Финансы Agility

Финансы Agility

17 мая 2017, 16:09 / SeaNews / Рейтинг: 295

Операционные показатели выше средних по рынку

Чистая прибыль Agility в первом квартале 2017 года увеличилась на 11,4% и составила 14,6 млн кувейтских динаров (479,8 млн долларов), сообщили SeaNews в российском подразделении компании.

Показатель EBITDA вырос на 17,4% до 30,8 млн динаров (1,01 млрд долларов), выручка – на 7,3% до 320,5 млн динаров (10,5 млрд долларов).

Выручка Agility Global Integrated Logistics (GIL), основного логистического бизнеса компании, выросла на 6,5% до 240,3 млн динаров (7,9 млрд долларов), показатель EBITDA сократился на 12%.

При этом объем воздушных перевозок увеличился на 16%, морских перевозок – на 12,5%, превысив динамику в среднем по рынку.

Оцените статью:

-1
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Оперативная аналитика
18 мая 2017
15:21Контейнерооборот мировых лидеров
14:53Аналитический сервис ВЭД портов РФ, главная навигационная страница сервисаSeaNews Club material
14:16Оборот подакцизных товаров
13:14Финансы Finnlines
12:22Почему российский флаг неконкурентоспособен на КаспииSeaNews Club material
17 мая 2017
16:41New Weekly №37 Грузооборот портов Северо-Запада РФ, 4 месяца 2017г.SeaNews Club material
16:38New Weekly №37 Контейнерооборот портов Северо-Запада РФ, 4 месяца 2017г.SeaNews Club material
16:09Финансы Agility
14:30Контейнеры УкраиныSeaNews Club material
12:11Иранские контейнерыSeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное