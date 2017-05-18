Финансы Agility Финансы Agility 17 мая 2017, 16:09 / SeaNews / Рейтинг: 295 Операционные показатели выше средних по рынку Чистая прибыль Agility в первом квартале 2017 года увеличилась на 11,4% и составила 14,6 млн кувейтских динаров (479,8 млн долларов), сообщили SeaNews в российском подразделении компании. Показатель EBITDA вырос на 17,4% до 30,8 млн динаров (1,01 млрд долларов), выручка – на 7,3% до 320,5 млн динаров (10,5 млрд долларов). Выручка Agility Global Integrated Logistics (GIL), основного логистического бизнеса компании, выросла на 6,5% до 240,3 млн динаров (7,9 млрд долларов), показатель EBITDA сократился на 12%. При этом объем воздушных перевозок увеличился на 16%, морских перевозок – на 12,5%, превысив динамику в среднем по рынку. Оцените статью: -1