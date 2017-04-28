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Безработные контейнеровозы

Безработные контейнеровозы

12 мая 2017, 17:20 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 111

Число и вместимость простаивающих судов продолжают снижаться

По состоянию на 1 мая 2017 года флот безработных контейнеровозов уменьшился и по количеству судов, и по их вместимости. За две недели, предшествующие отчетной дате, число поставленных на прикол судов снизилось на 8 единиц, а их общая вместимость — на 93 тыс.
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