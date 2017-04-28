Безработные контейнеровозы

Число и вместимость простаивающих судов продолжают снижаться

По состоянию на 1 мая 2017 года флот безработных контейнеровозов уменьшился и по количеству судов, и по их вместимости. За две недели, предшествующие отчетной дате, число поставленных на прикол судов снизилось на 8 единиц, а их общая вместимость — на 93 тыс.