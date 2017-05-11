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Финансы DFDS

Финансы DFDS

12 мая 2017, 16:20 / SeaNews / Рейтинг: 139

И динамика грузоперевозок за первый квартал

DFDS опубликовал основные финансовые и некоторые операционные показатели за первый квартал 2017 года.

По информации компании, объем перевозок по итогам квартала составил 9,2 млн л.м. – на 17,6% больше, чем за тот же период 2016 года.

При этом грузоперевозки в Северном море увеличились на 9,6%, на Балтике – на 19,2% (с учетом приобретенной линии Ханко – Палдиски, без учета ее объемы остались на прошлогоднем уровне), через Ла-Манш – на 3,3%, во Франции и Средиземноморье – на 2,8%. Перевозки пассажиров сократились на 0,8%.

Выручка по группе увеличилась на 4,3% до 3,2 млрд датских крон (26,9 млрд долларов). Выручка по шиппингового дивизиона выросла на 6,6% до 2,2 млрд крон (18 млрд долларов), логистического дивизиона – на 1,2% до 1,2 млрд крон (10,3 млрд долларов).

Показатель EBITDA по группе увеличился на 2% до 414 млн крон (3,5 млрд долларов). В шиппинговом дивизионе EBITDA выросла на 2% до 376 млн крон (3,1 млрд долларов), в логистическом дивизионе – упала на 11% до 48 млн крон (401,2 млн долларов).

Операционная прибыль по группе увеличилась на 5% до 188,9 млн крон (1,6 млрд долларов), в шиппинговом дивизионе – на 4% до 180 млн крон (1,5 млрд долларов).

Чистая прибыль по группе составила 150,1 млн крон (1,3 млрд долларов) – на 4,7% больше, чем за первый квартал 2016 года.

По итогам всего 2017 года рост выручки по группе ожидается на уровне около 4%, размер выручки – в вилке 2,6-2,8 млрд крон (21,7-23,4 млрд долларов).

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