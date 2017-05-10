Грузооборот российского транспорта

Положительная динамика в марте и разнонаправленная по итогам квартала

По итогам первого квартала 2017 года перевозки грузов российским транспортом составили чуть более 1,7 млрд тонн. Это на 2,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

По данным Госкомстата РФ, наибольший объем перевозок приходится на автотранспорт – 1,04 млрд тонн, на 2,2% больше, чем было перевезено за тот же период 2017 года.

Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с 3 месяцами 2016 года выросли на 3,8% до 306,2 млн тонн, морским транспортом – на 21,4% до 5,1 млн тонн.

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 302,1 млн тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 4,2%.

В то же время, объем перевозок внутренним водным транспортом за январь-март 2017 года упал – на 11,4% до 6,2 млн тонн. Перевозки воздушным транспортом также снизились – на 16,7% и составил 0,25 млн тонн.

В марте в сравнении с февралем по всем видам транспорта отмечена положительная динамика.