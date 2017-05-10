20-тысячник в Саутгемптоне

Впервые за историю британских портов

11 мая контейнеровоз «MOL Triumph» вместимостью более 20 тыс. TEU пришвартовался к причалу терминала DP World в Саутгемптоне. Это самое большое судно, когда-либо заходившее в британские порты. Контейнеровоз задействован на сервисе THE Alliance – FE2.

В этом году порт ожидает заход еще одного 20-тысячника – «Munich Maersk».

Примечательно, что Саутгемптон – единственный британский порт, который обрабатывает суда трех альянсов: консорциума 2M, Ocean Alliance и THE Alliance.