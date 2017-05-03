Arkas возьмет слоты на Новороссийск

На новом сервисе EMES

Arkas Line заключил соглашение с EMES Feedering об использовании слотов на черноморском сервисе фидерного оператора EMES Feedering. Как рассказали SeaNews в Arkas Russia, новый сервис Blacksea Med Service (BMX) запущен с 6 мая.

Ротация портов: Пирей – Стамбул (Марпорт/Кумпорт) – Новороссийск (НУТЭП) – Одесса (ГПК) – Констанца – Стамбул (Марпорт/Кумпорт) – Пирей. Сервис еженедельный, на нем задействовано два контейнеровоза вместимостью по 1,7 тыс. TEU.

Напомним, до сего дня Arkas работал на Новороссийск в рамках совместного сервиса с Seago Line. Соглашение, пояснили в Arkas Russia, заканчивает свое действие в мае этого года, последний судозаход в рамках совместного сервиса должен состояться на следующей неделе.

«Этот продукт оказался в хорошей степени востребован рынком, а также позволил обнажить слабые места при обработке контейнеровозов вместимостью 6 тыс. TEU в порту Новороссийск», – отметили в компании.