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Новороссийск контейнерный сервис фидерные линии Arkas Слот-чартер

Arkas возьмет слоты на Новороссийск

12 мая 2017, 12:51 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 238

На новом сервисе EMES

Arkas Line заключил соглашение с EMES Feedering об использовании слотов на черноморском сервисе фидерного оператора EMES Feedering. Как рассказали SeaNews в Arkas Russia, новый сервис Blacksea Med Service (BMX) запущен с 6 мая.

Ротация портов: Пирей – Стамбул (Марпорт/Кумпорт) – Новороссийск (НУТЭП) – Одесса (ГПК) – Констанца – Стамбул (Марпорт/Кумпорт) – Пирей. Сервис еженедельный, на нем задействовано два контейнеровоза вместимостью по 1,7 тыс. TEU.

Напомним, до сего дня Arkas работал на Новороссийск в рамках совместного сервиса с Seago Line. Соглашение, пояснили в Arkas Russia, заканчивает свое действие в мае этого года, последний судозаход в рамках совместного сервиса должен состояться на следующей неделе.

«Этот продукт оказался в хорошей степени востребован рынком, а также позволил обнажить слабые места при обработке контейнеровозов вместимостью 6 тыс. TEU в порту Новороссийск», – отметили в компании.

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