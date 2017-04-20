DFDS купил контейнеры и трейлеры

Вложив 22 млн евро

DFDS инвестировал 22 млн евро в приобретение 860 новых автоприцепов и 200 контейнеров.

Как отметил исполнительный вице-президент компании Эдди Грин, возглавляющий DFDS Logistics, это самый большой заказ трейлеров за всю историю компании, инвестиции направлены на продолжение модернизации и расширение парка автоприцепов и контейнеров.

Автоприцепы и контейнеры будут доставлены через несколько месяцев. Заказ состоит из рефов, сухих трейлеров и контейнеров, а также трейлеров, предназначенных для мультимодальных перевозок. Некоторые из них будут использоваться на железной дороге и в общем парке, другие предназначены для маршрута Швеция – Балтийский регион, то есть, по сути, на всей сети DFDS.

Стоит отметить, что сейчас в парке DFDS 4 тыс. 500 автоприцепов и 3 тыс. контейнеров.