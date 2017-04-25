Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
25 апреля 2017
10:09Навал в Калининграде
12 апреля 2017
10:02Мордовский негабарит
10 февраля 2017
12:16Rickmers-Linie купили
1 февраля 2017
09:14Негабариты в порту Бронка
09:07Heavylift сервис «Все включено»
25 января 2017
10:36Атомный проект Пул транса
19 декабря 2016
14:07Heavylift на реке
9 декабря 2016
13:19Фотоотчет с Heavy Russia
11:09HEAVY RUSSIA: итоги и планы
10 ноября 2016
10:23Золотой рейс
heavylift Тендер негабаритные и тяжеловесные грузы

Негабаритный тендер

12 мая 2017, 12:08 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 262

На перевозку газотурбинной установки в Новороссийск

В первых числах мая АО «Мобильные ГТЭС» объявило открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора оказания услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию и перевозке комплектной газотурбинной установки FT8-3 MOBILEPAC, включая генератор, основные компоненты, вспомогательное оборудование и комплект запасных частей для нужд компании.

Начальная (максимальная) цена контракта 25,5 млн рублей с учетом НДС 18%. При этом организаторы конкурса предусматривают проведение аукционной процедуры на понижение цены (переторжки) с шагом 0,5-3% от предельной (начальной) цены закупки.

Заявки принимаются до 23 мая этого года, дата подведения итогов назначенf на 13 июня 2017 года.

Согласно конкурсной документации, срок оказания услуг – с 1 июля по 31 августа 2017 года. Частичное оказание услуг не допускается.

По техническому заданию экспедитору необходимо будет осуществить услуги по организации морской и автомобильной перевозки различного оборудования по двум маршрутам – первый из США до порта Новороссийск, второй – из Великобритании до Новороссийска.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
12 мая 2017
17:20Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
16:20Финансы DFDS
15:11Грузооборот российского транспорта
14:2320-тысячник в Саутгемптоне
12:51Arkas возьмет слоты на Новороссийск
12:36DFDS купил контейнеры и трейлеры
12:08Негабаритный тендер
11:24"K" Line объединяет компании
10:41Возобновление турецкого экспорта и запреты на заход судовSeaNews Club material
10:03Hapag-Lloyd отправится в Антарктиду
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное