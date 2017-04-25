Негабаритный тендер

На перевозку газотурбинной установки в Новороссийск

В первых числах мая АО «Мобильные ГТЭС» объявило открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора оказания услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию и перевозке комплектной газотурбинной установки FT8-3 MOBILEPAC, включая генератор, основные компоненты, вспомогательное оборудование и комплект запасных частей для нужд компании.

Начальная (максимальная) цена контракта 25,5 млн рублей с учетом НДС 18%. При этом организаторы конкурса предусматривают проведение аукционной процедуры на понижение цены (переторжки) с шагом 0,5-3% от предельной (начальной) цены закупки.

Заявки принимаются до 23 мая этого года, дата подведения итогов назначенf на 13 июня 2017 года.

Согласно конкурсной документации, срок оказания услуг – с 1 июля по 31 августа 2017 года. Частичное оказание услуг не допускается.

По техническому заданию экспедитору необходимо будет осуществить услуги по организации морской и автомобильной перевозки различного оборудования по двум маршрутам – первый из США до порта Новороссийск, второй – из Великобритании до Новороссийска.