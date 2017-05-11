Слияния и поглощения реорганизация K Line "K" Line объединяет компании 12 мая 2017, 11:24 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 229 И реорганизует систему шипменеджмента “K” Line Group объявила о слиянии 1 июля этого года своих дочерних компаний Taiyo Nippon Kisen и Escobal Japan. Предполагается, что с 1 апреля 2018 года объединенная компания получит название ”K” Line RORO and Bulk Ship Management. Также “K” Line представила новую структуру управления судами. После объединения у “K” Line будет три компании, специализирующиеся на шипмененджменте: “K” Line Ship Management Company (она будет отвечать за управление контейнеровозами, танкерами и газовозами), "K" Line LNG Shipping (СПГ-танкеры) и Taiyo Nippon Kisen (автомобилевозы и сухогрузы). Оцените статью: 1