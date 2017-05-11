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Слияния и поглощения реорганизация K Line

"K" Line объединяет компании

12 мая 2017, 11:24 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 229

И реорганизует систему шипменеджмента

“K” Line Group объявила о слиянии 1 июля этого года своих дочерних компаний Taiyo Nippon Kisen и Escobal Japan.

Предполагается, что с 1 апреля 2018 года объединенная компания получит название ”K” Line RORO and Bulk Ship Management.

Также “K” Line  представила новую структуру управления судами. После объединения у “K” Line будет три компании, специализирующиеся на шипмененджменте: “K” Line Ship Management Company (она будет отвечать за управление контейнеровозами, танкерами и газовозами), "K" Line LNG Shipping (СПГ-танкеры) и Taiyo Nippon Kisen (автомобилевозы и сухогрузы).

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