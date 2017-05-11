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фрахтовые ставки зерновые Каспийское море Азовское море

Возобновление турецкого экспорта и запреты на заход судов

12 мая 2017, 10:41 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 288

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря

На прошлой неделе было официально объявлено, что Россия возобновила экспорт зерна в Турцию, приостановленный с апреля.
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