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Круизное судоходство Hapag-Lloyd

Hapag-Lloyd отправится в Антарктиду

12 мая 2017, 10:03 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 195

На новых экспедиционных судах

9 мая на румынской верфи  VARD в Тулче прошла торжественная церемония резки стали, которая дала старт строительству одному из двух экспедиционных судов круизной компании Hapag-Lloyd Cruises.

Закладка судна под названием «HANSEATIC nature» запланирована на июнь этого года, церемония крещения и первый рейс – на апрель 2019 года. Второе судно – «HANSEATIC inspiration» – начнет работу на международном рынке в октябре 2019 года.

Стоит отметить, что это суда ледового класса. Они строятся норвежской VARD Group, которая является дочерней компанией итальянской Fincantieri. Корпуса судов будут построены на румынской верфи Тулча, а затем отбуксированы на норвежскую верфь в Лангстене, где их оснастят самым современным оборудованием и создадут интерьер.

На каждом судне смогут разместиться до 230 пассажиров (на круиз в Антарктиду – до 199 пассажиров).

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