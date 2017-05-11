12 мая в истории транспортной отрасли

События и факты

1731 год. Началось судоходство по Ладожскому каналу.

С начала 18 века транспортное обеспечение Санкт-Петербурга, флота и войск шло из центральных губерний по водным коммуникациям. Основная связь Невы с Волгой осуществлялась через Ладожское озеро, судоходство по которому было чрезвычайно опасно — частые штормовые ветра на озере стали причиной гибели многих кораблей с грузом. Поэтому Петр I решил построить в обход озера канал. По проекту канал должен был проходить на некотором удалении от береговой полосы озера, между реками Волхов и Нева. Его длина по проекту составляла 111 км от города Новая Ладога до Шлиссельбурга, ширина по поверхности воды — 21 м. Канал планировался без шлюзов, глубиной на 2,1 м ниже уровня Ладожского озера. Строительство началось в марте 1719 года. Изначально работами руководил генерал-майор Г.Скорняков-Писарев. К строительству были привлечены тысячи людей — крестьяне, вольнонаемные и воинские части. В связи с небрежным ведением дел руководителя работ на начальном этапе строительство сильно затянулось.

После смерти Петра Великого Екатерина I резко сократила численность войск на канале. Темпы работ еще более замедлились. Лишь благодаря неустанным стараниям Миниха к весне 1731 года строительство было завершено. Уже императрица Анна Иоанновна торжественно открыла канал, лично разрыв лопатой перемычку (последнюю поперечную стенку) в Шлиссельбурге.

1847 год. Американец Вильям Клейтон впервые применил счетчик пройденного пути. Однажды, во время путешествия из Миссури в Юту на поезде, ему было поручено фиксировать ежедневный пробег. Клейтон делал это, измеряя длину окружности колеса и умножая ее в конце дня на количество оборотов колеса. Однако утомительный подсчет оборотов ему вскоре надоел, и посоветовавшись с математиком Орсоном Праттом, Клейтон разработал проект одометра. Конструкция представляла собой набор деревянных зубчатых колес, прикрепленных к ступице вагонного колеса с механизмом записи числа оборотов.

2007 год. На аукционе в Абу-Даби побит мировой рекорд цены за автомобильный номер. Саудовский бизнесмен Талал Хури приобрел номер с цифрой «5» за 6,86 млн долларов. Вырученные от аукциона средства были направлены на благотворительность.