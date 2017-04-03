Российский авторынок вырос в апреле

Однако об установившейся сезонной положительной тенденции говорить рано

По итогам января-апреля 2017 года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и коммерческих автомобилей выросли на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 451,9 тыс. единиц.

В апреле было продано почти 129,5 тыс. автомобилей — это на 6,9% больше, чем в апреле 2016 года.

«Продажи в апреле увеличились по сравнению с прошлым годом, но в то же время немного не достигли результата марта. Пока мы еще не видим установившейся сезонности здорового рынка, что напоминает нам каким хрупким является текущее осторожное восстановление. Тем не менее, результат продаж апреля – очередной шаг в правильном направлении», — прокомментировал апрельские итоги председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

В апреле лидер российского авторынка Lada увеличила продажи на 7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. KIA продолжает занимать второе место по количеству проданных автомобилей, ее продажи в отчетном месяце выросли на 32%. Hyundai остается на третьей строчке, его объемы продаж увеличились на 12%. Renault находится на четвертой строчке рейтинга — в апреле рост объема продаж марки составил 19%. На пятое место снова вернулся Volkswagen, увеличив продажи по сравнению с апрельским результатом прошлого года 21%. Напомним, что в марте на пятой строчке находилась Toyota.

Значительный рост продаж в апреле был отмечен у таких марок как Zotye (в 4.3 раза), Changan (в 3.1 раза), Jaguar (в 2,3 раза) и Foton (в 2,1 раза). Существенно сократили продажи Brilliance (-86%), SsangYong (-74%), Geely (-67%) и Dongfeng Motor (-61%).