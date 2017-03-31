Первый плавучий мусорный бак

Cовместный проект Wärtsilä и Seabin

Первый в Северной Европе плавучий мусорный бак компании Seabin размещен в тестовом режиме в водах близ острова Уунисаари в районе Хельсинки. Еще один бак будет установлен в июне в Хельсинки.

В ближайшие три года Wärtsilä будет работать как глобальный пилотный партнер проекта Seabin. Помимо Wärtsilä в качестве партнеров выступают La Grande Motte в Южной Франции, Porto Montenegro в Черногории, порт Адриано (Испания), Butterfield на Бермудах и Safe Harbor Marinas в США. Установка плавучих мусорных баков новой модели V5 Hybrid началась в апреле. После трех месяцев тестирования партнеры по проекту предоставят информацию об итогах испытаний.

Предполагается, что в продажу плавучие мусорные баки Seabin поступят в августе.

Стоит отметить, что Wärtsilä отдает баки в безвозмездное пользование порту Хельсинки, который будет отвечать за работу и содержание баков. Также Wärtsilä ведет переговоры о предоставлении плавучих мусорных баков порту Турку для работы на реке Аурайокки и городу Вааса.

«Плавучий мусорный бак повысит информированность об уровне пластиковых загрязнений в море, которые стали одной из самых больших экологических проблем в мире», – считает заместитель мэра Хельсинки Анни Синнемяки.