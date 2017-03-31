Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
31 марта 2017
10:12Об исполнении экологических требований
7 октября 2016
12:21Зеленая зона в Усть-Луге
25 марта 2011
16:52Эколицензия в Усть-ЛугеSeaNews Club material
21 марта 2011
16:08Кладбища реагентов вместо терминаловSeaNews Club material
23 декабря 2010
10:21Линии штрафуют за превышение скоростиSeaNews Club material
23 ноября 2010
13:33Беспилотники над Усть-ЛугойSeaNews Club material
19 ноября 2010
09:31Российский вице-председатель в ХЕЛКОМSeaNews Club material
13 ноября 2010
12:13Прокуратура оштрафовала Таганрогский портSeaNews Club material
10 ноября 2010
15:24Зеленый штраф на 100 тыс.SeaNews Club material
2 ноября 2010
13:52Скидки для экологически чистых судовSeaNews Club material
Экология Wartsila Хельсинки

Первый плавучий мусорный бак

11 мая 2017, 16:42 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 294

Cовместный проект Wärtsilä и Seabin

Первый в Северной Европе плавучий мусорный бак компании Seabin размещен в тестовом режиме в водах близ острова Уунисаари в районе Хельсинки. Еще один бак будет установлен в июне в Хельсинки.

В ближайшие три года Wärtsilä будет работать как глобальный пилотный партнер проекта Seabin. Помимо Wärtsilä в качестве партнеров выступают La Grande Motte в Южной Франции, Porto Montenegro в Черногории, порт Адриано (Испания), Butterfield на Бермудах и Safe Harbor Marinas в США. Установка плавучих мусорных баков новой модели V5 Hybrid началась в апреле. После трех месяцев тестирования партнеры по проекту предоставят информацию об итогах испытаний.

Предполагается, что в продажу плавучие мусорные баки Seabin поступят в августе.

Стоит отметить, что Wärtsilä отдает баки в безвозмездное пользование порту Хельсинки, который будет отвечать за работу и содержание баков. Также Wärtsilä ведет переговоры о предоставлении плавучих мусорных баков порту Турку для работы на реке Аурайокки и городу Вааса.

«Плавучий мусорный бак повысит информированность об уровне пластиковых загрязнений в море, которые стали одной из самых больших экологических проблем в мире», – считает заместитель мэра Хельсинки Анни Синнемяки.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
12 мая 2017
17:20Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
16:20Финансы DFDS
15:11Грузооборот российского транспорта
14:2320-тысячник в Саутгемптоне
12:51Arkas возьмет слоты на Новороссийск
12:36DFDS купил контейнеры и трейлеры
12:08Негабаритный тендер
11:24"K" Line объединяет компании
10:41Возобновление турецкого экспорта и запреты на заход судовSeaNews Club material
10:03Hapag-Lloyd отправится в Антарктиду
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное