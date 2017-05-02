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Выкупят суда и отдадут в лизинг

11 мая 2017, 15:13 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 283

Южнокорейская схема поддержки перевозчиков

Государственная кредитная организация Korea Asset Management Corp. (KAMCO) собирается приобрести 20 судов, принадлежащие шести судоходным компаниям, общей стоимостью 390 млрд корейских вон (344 млн долларов).

15 мая KAMCO должна подписать контракт на покупку 20 контейнеровозов и сухогрузов с шестью компаниями, включая SM Line Corp., Korea Shipping, Korea Line, Namsung Shipping, Dooyang Limited и Pan Ocean. Примечательно, что десять судов ранее принадлежали Hanjin Shipping.

Агентство и судовладельцы вложат 390 млрд южнокорейских вон в компанию KAMCO Ship Investment, которая создаст 20 компаний-судовладельцев и предоставит им займы. В свою очередь эти компании выкупят суда у перевозчиков и передадут их в лизинг. Таким образом, перевозчики смогут улучшить свое финансовое положение за счет погашения задолженности и перехода с краткосрочного кредита на долгосрочный.

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