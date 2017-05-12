Финансы A.P.Moller-Maersk

Впервые данные по реструктуризированным дивизионам Transport & Logistics и Energy

A.P.Moller-Maersk опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2017 года. Впервые обнародованы данные по укрупненным дивизионам – транспортно-логистическому и энергетическому.

Так, консолидированная выручка дивизиона Transport & Logistics составила 7,1 млрд долларов против 6,5 млрд годом ранее, дивизиона Energy – 1,97 млрд против 2,05 за первый квартал 2016 года.

Чистая прибыль транспортно-логистического дивизиона сократилась с 87 млн долларов до 14 млн, прибыль энергетического дивизиона выросла – с 238 млн долларов до 366 млн.

Внутри транспортно-логистического дивизиона выручка увеличилась по всем сегментам бизнеса за исключением Svitzer.

Maersk Line увеличил выручку на 10% до 5,5 млрд долларов, чистый убыток составил 66 млн долларов против чистой прибыли 37 млн долларов годом ранее. Рост выручки в компании объясняют увеличением объемов перевозок (на 10% до 5,2 млн TEU) и ростом фрахтовых ставок (+4,4% до 1939 долларов за 40-футовый контейнер).

Рост объемов связан с увеличением как спроса, так и рыночной доли линии. Перевозки выросли главным образом на североамериканском и западно-центральноазиатском направлении. Ставки наиболее существенно выросли на трейде Азия – Европа – плюс 23% к прошлогоднему показателю. В то же время, на североамериканском направлении ставки остались на том же уровне, а на перевозках Север – Юг опустились на 4,3%. В целом, рост ставок был недостаточным, чтобы компенсировать увеличение цен на бункер на 80%.

APM Terminals получил выручку 1 млрд долларов, на 4,8% больше, чем годом ранее, чистая прибыль сократилась на 15,7% до 91 млн долларов. Суммарный оборот терминалов APMT вырос на 8% до 9,4 млн TEU – в частности, отмечают в компании, российские терминалы, несмотря на сохраняющуюся конкуренцию, смогли улучшить результаты в сравнении с прошлым годом.

Damco увеличил выручку на 2,7% до 612 млн долларов, квартал компания закрыла с чистым убытком 8 млн долларов против чистой прибыли 2 млн долларов годом ранее.

Svitzer сократил выручку на 3,7% до 157 млн долларов, чистую прибыль – на 18,5% до 22 млн долларов.

Maersk Container Industry увеличил выручку в 2,2 раза до 243 млн долларов, чистая прибыль составила 14 млн долларов против чистого убытка 16 млн долларов за первый квартал 2016 года.

В энергетическом сегменте выручка выросла только у Maersk Oil – на 33,2% до 1,4 млрд долларов, чистая прибыль компании составила 328 млн долларов против чистого убытка 29 млн долларов годом ранее.

Maersk Drilling сократил выручку в 1,9 раза до 344 млн долларов, прибыль упала в 4,6 раза до 48 млн долларов.

Maersk Supply Service снизил выручку в 2,3 раза до 48 млн долларов, чистый убыток вырос в 11 раз до 22 млн долларов.

Maersk Tankers сократил выручку на 6,9% до 228 млн долларов, чистая прибыль снизилась в 4,8 раза до 10 млн долларов.

Консолидированная выручка в целом по группе составила 8,96 млрд долларов – на 5% больше, чем за первый квартал прошлого года. Показатель EBITDA увеличился на 7% до 1,7 млрд долларов. Чистая прибыль выросла на 13% до 253 млн долларов.