Про Платон и дефицит слотов на контейнеровозах

Взгляд из Новороссийска

В апреле рынок грузоперевозок претерпел определенные изменения, которые отразились на деятельности участников внешнеэкономической деятельности. Мы попросили сотрудника одной из логистических компаний поделиться своим мнением – на условиях анонимности.

В конце марта – начале апреля мы столкнулись со сложностями при организации автодоставки груза. Это был результат протестных действий автоперевозчиков против повышения стоимости «Платона». Часть груза пришлось отправить с большой задержкой, часть груза пришлось перевозить в убыток себе, поскольку те автоперевозчики, которые соглашались на перевозку, требовали более высокую оплату. По моим наблюдениям, сейчас ситуация с автоперевозками стабилизировалась, и эффект от протестных действий практически сошел на нет.

Вторым событием апреля для нас стал дефицит места на контейнерных судах при отправке экспорта из Новороссийска. Морские линейные перевозчики отказывались принимать заявки на морскую перевозку, ссылаясь на отсутствие места на судне. Многие заявляли, что мест на судах нет до конца мая. На фоне дефицита места на судах линейные перевозчики стали предлагать ставки с применением надбавок за перегруженность сервиса, или просто объявили об общем повышении ставок.

Подобные явления можно отметить и на импортном направлении. Наши партнеры в Китае сообщают, что мест на судах из портов Китая очень мало. Это позволяет констатировать факт роста объемов грузоперевозок как на экспортном, так и на импортном направлении через порт Новороссийск.

Если объемы продолжат расти, вероятнее всего, и ставки на морскую перевозку последуют за объемами. Но рынок всегда ищет, где дешевле. Вероятно, часть груза будет переориентирована на альтернативные виды транспорта. Думаю, в мае мы увидим развитие ситуации с морскими перевозками.