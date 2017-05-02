Обзор мирового рынка бункеровки. 19 неделя 2017
11 мая 2017, 12:11 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 510
На 19 неделе года цены на бункерное топливо опустились почти во всех исследуемых портах. Так, в Роттердаме, по данным на 9 мая 2017 года, IFO 380 подешевело по сравнению с прошлой неделей на 3,6% до $269, IFO 180 — на 3,4% до $287.
Цены на топливо продолжают опускаться
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