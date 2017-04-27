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Cosco to Cosco

5 мая 2017, 16:11 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 141

О продаже долей судостроительного бизнеса

Cosco Shipping International (ранее Cosco Corp) продает свои доли Cosco Shipping Heavy Industries (CHSI), а именно 51% в Cosco Shipyard Group, 50% в Cosco (Наньтун) Shipyard и 39,1% в Cosco (Далянь) Shipyard на общую сумму 1,47 млрд китайских юаней (297,1 млн сингапурских долларов).

China Cosco Shipping реструктуризирует свой судостроительный бизнес с целью централизации управления и операций.
Напомним, в конце 2016 года China Cosco решила объединить свои судостроительные активы в одно подразделение – Cosco Shipping Heavy Industry (CSHI). Таким образом, CSHI будет управлять всеми 13 верфями и станет третьей по величине судостроительной группой в Китае.

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