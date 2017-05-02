Сервис по отправке несырьевого экспорта в Китай стал регулярным

Раз в две недели

АО «РЖД Логистика» вывел сервис несырьевого железнодорожного экспорта из России в Китай на регулярную основу – раз в две недели.

Очередная экспортная отправка состоялась 4 мая. Из терминала в Ворсино в порт Далянь контейнерами были отправлены автомобили «Range Rover». Подобный груз транспортируется в рамках ускоренного контейнерного сервиса «РЖД Логистики» впервые. В целом диверсификация грузопотока – одна из перспектив развития проекта, открывающая возможности по привлечению принципиально новых товаров на железную дорогу. Потенциальные грузы для экспорта в Китай – российские продукты питания и другие несырьевые товары.

Стоит отметить, что проект вышел на регулярный трафик всего через месяц после запуска.

Сам сервис организуется в сотрудничестве с «Российским экспортным центром». Доставка осуществляется с перегрузкой на погранпереходе в Забайкальске и занимает 14 суток. АО «РЖД Логистика» предоставляет данные сервисные услуги при поддержке ПАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД».