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танкер Красное Сормово химовоз

Танкер-химовоз спущен накануне Дня Победы

5 мая 2017, 14:14 / SeaNews / 0 Рейтинг: 145

Со стапелей завода «Красное Сормово»

Второй танкер-химовоз проекта RST27 для компании «Волготранс» сошел сегодня со стапелей завода «Красное Сормово».
Судно строилось в рамках контрактов, подписанных осенью 2015 года между ООО «Волготранс», ЗАО «Гознак-лизинг» и ПАО «Завод «Красное Сормово». Первый танкер-химовоз для компании «Волготранс» спущен со стапелей сормовской судоверфи в марте этого года.

– Выпуск танкеров на заводе сейчас идет в конвейерном режиме, – рассказал исполнительный директор завода «Красное Сормово» Михаил Першин. – Буквально на днях завершились ходовые испытания 21-го и 23-го по счету танкеров проекта RST27, их готовят к передаче заказчику. Что касается строящихся танкеров-химовозов для «Волготранса», то после прохождения швартовых и ходовых испытаний они будут переданы заказчику в период летней навигации. По всем заказам на 2017 год завод ведет строительство четко по графику.

Габаритная длина судна составляет 140,85 м, ширина - 16,7 м, высота борта - 6,0 м, дедвейт в реке (при осадке 3,6 м) – 5378 тонн, дедвейт в море (при осадке 4,2 м) – 6980 тонн.

Проект разработан специалистами Морского Инженерного бюро. Рабочее проектирование выполнено Волго-Каспийским ПКБ.

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