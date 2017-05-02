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Происшествия Суд

Скрыться не удалось

5 мая 2017, 13:19 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 230

Суд арестовал судно «Van Manila»

Шанхайский морской суд арестовал контейнеровоз «Van Manila» в связи с инцидентом, который произошел 5 апреля. Тогда судно «Xiang Zhou» затонуло в водах  близ порта Наньтун, сообщает Splash 24/7. Двое членов экипажа были спасены, 12 – до сих пор числятся пропавшими.

В ходе расследования местные власти заявили о факте столкновения судна «Van Manila» с «Xiang Zhou», после которого первое покинуло место происшествия. По требованию родственников экипажа судна «Xiang Zhou» Шанхайский морской суд задержал судно и вынес владельцу и фрахтователю судна соответствующее наказание.

Стоит отметить, что «Van Manila» принадлежит гонконгской компании «Van Yu Trading» и находится в управлении  Northstar Ship Management.

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