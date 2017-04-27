Онлайн-букинг через AgreeFreight

На сервисах CMA CGM Азия-Европа

Фрахтование судов на сервисах CMA CGM Азия-Европа теперь возможно через онлайн-платформу AgreeFreight, сообщает Seatrade Maritime News. Это портал, который предлагает живые фрахтовые ставки, напрямую связанные с конкретной перевозкой.

«И перевозчики, и грузоотправители все чаще ищут независимые платформы, чтобы упростить процедуру фрахтования и повысить эффективность всей цепочки поставки, - отметил генеральный директор AgreeFreight Ник Ковердейл. – В настоящее время мы предлагаем ставки port-to-port, но как только потребует рынок, готовы предложить ставки gate-in-to-gate-out. Это позволит решить нашу главную задачу – перевозки по схеме «от двери к двери». Также он подчеркнул, что AgreeFreight привлечет перевозчиков как на маршрутах Азия-Европа, так и на других.

Стоит отметить, что в будущем AgreeFreight предложит европейским клиентам прямой доступ к сервисам Sea/Air. Также в настоящее время ведутся переговоры с железнодорожными операторами, чтобы охватить центральную и северную части Китая.