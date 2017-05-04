Когда у Росаккредитации не срабатывает лампочка

Об ошибках в сертификатах соответствия

Кто виноват и что делать, если допущена ошибка в сертификате соответствия, и почему Росаккредитация не отвечает за технические ошибки аккредитованных ею лиц – эти вопросы обсудили на конференции «Техническое регулирование в рамках евразийского экономического союза», которую организовало НП «Гильдия профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД «Гермес».

Участники конференции разобрали ситуацию, когда при оформлении сертификата или декларации соответствия могут быть допущены орфографические, технические ошибки, а также опечатки. Некоторые из них, столкнувшись с такой проблемой, когда таможня не принимает документ, получали ответ на запрос от Росаккредитации: обращайтесь в тот орган, который этот сертификат выдавал. По мнению председателя совета директоров ГК MRT Владислава Айрапетова, создается ситуация, когда в треугольнике – орган, Росаккредитация, таможня – находится клиент вместе с таможенным представителем, которые не понимают, куда бежать.

Начальник отдела по контролю за аккредитованными лицами Территориального управления Росаккредитации по Северо-Западному федеральному округ Ольга Беляева заняла жесткую позицию: «Кто заказывал сертификат? Клиент? Значит, это проблема клиента. Раз он пошел в этот орган, значит, он должен найти все возможные варианты, как исправить эту ошибку. Хотя и проверенные органы тоже ошибки делают, и это не гарантия. Когда клиент берет в руки этот сертификат, он его проверяет?» «Сегодня в Росаккредитации функции исправления сертификата нет», – добавила она.

Одна из представителей таможенного брокера возразила: «В этом все и дело, в бумажном виде – все правильно, а на сайте Росаккредитации, то есть в электронном виде, – ошибка. Но ведь таможня использует исключительно сайт Росаккредитации». В.Айрапетов подчеркнул, что первичный документ, на который ссылаются Росаккредитация и таможня, – это электронный носитель. «Это чисто техническая ошибка, которая бывает каждый день в органах по сертификации: то запятую не там поставили, то обозначение не то сделали, – сказал он. – Если органами по сертификации была допущена ошибка, а заявитель – участник ВЭД уже «подался», то тогда он в случае обнаружения ошибки просто обязан сделать разъяснительное письмо от органа сертификации».

Тогда возникает вопрос: а в чем проверяется соответствие, в самом качестве, свойствах товара или предоставлении правильного документа? Понятно, представлять документы нужно правильно. А где само несоответствие? Один из участников конференции выразил такое мнение: «Таможня говорит: я не специалист, чтобы ткнуть, например, в мясо и сказать, что оно заражено. Но зато я должен проверять документы. И этого достаточно. Проще сказать: вот у вас правильный документ, а мясо паленое. А ведь на самом деле, особо охраняемый интерес в другом: чтобы плохое мясо не прошло». У Росаккредитации, считает он, должна быть ответственность за свои документы: если она аккредитовала организацию, в случае ошибки она должна иметь влияние на аккредитованное лицо: пусть исправляет ошибку.

В.Айрапетов пояснил: «Вот сегодня Росаккредитация аккредитовала лицо, процедура репликации прошла, орган включили в Единый реестр, орган начал работать, а через три дня орган решил полностью сменить курс и гнать все подряд. Вы поймите, у Росаккредитации лампочка не срабатывает, что кто-то решит стать недобросовестным. Вот поэтому она и вводит рискоориентированную систему».

«Причина на поверхности – пробелы в законодательстве. Нет единой системы трактовки, насколько все разрознено. Необходимо брать проблему и выводить ее на нужный уровень, подтягивать к ней соответствующие структуры», – сказал в заключение В.Айрапетов и добавил, что главная задача Росаккредитации – контроль за деятельностью аккредитованных лиц.