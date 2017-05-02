Салман Бабаев освобожден от должности вице-президента компании

Совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" принял решение об освобождении Салмана Бабаева от должности вице-президента компании в связи с выходом на пенсию. Об этом сообщил президент ОАО "РЖД" Олег Белозёров на сетевом селекторном совещании в Москве.

Глава компании напомнил, что Салман Бабаев почти 40 лет своей трудовой деятельности посвятил железнодорожному транспорту. Он прошел путь от помощника составителя поездов станции Комсомольск-на-Амуре до вице-президента ОАО "РЖД", возглавлял Байкало-Амурскую и Приволжскую железные дороги, Центр фирменного транспортного обслуживания. За последнее время под его руководством получили развитие технологии оформления электронных документов в грузовых перевозках, запущена электронная торговая площадка "Грузовые перевозки".

За добросовестный труд на железнодорожном транспорте, большой вклад в развитие и обеспечение устойчивой работы ОАО "РЖД" президент компании наградил Салмана Бабаева знаком "За заслуги в развитии ОАО "Российские железные дороги" 1 степени.