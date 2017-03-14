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Пиратская статистика

5 мая 2017, 10:04 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 195

За первые три месяца этого года

За три месяца этого года было зарегистрировано 43 случая пиратских нападений и вооруженных ограблений, 58 моряков похищено, сообщает World Maritime News со ссылкой на данные Международного морского бюро.

По-прежнему пиратоопасными остаются воды Нигерии и Южных Филиппин. Также увеличилось количество инцидентов в водах Индонезии, однако там отмечается уменьшение количества ограблений с бортов судов, стоящих на якоре.

За первые три месяца этого года пиратам удалось высадиться на борт 33 судов, четыре судна были подвергнуты обстрелу. У берегов Сомали пиратами было угнано два судна, таких случаев не было с мая 2012 года. Предотвращены четыре попытки угона.

С января по март этого года по всему миру было похищено 27 моряков с целью выкупа. 63% случаев произошло в Гвинейском заливе. В водах Нигерии зафиксированы три случая похищения экипажей – 17 человек (против 14 за аналогичный период прошлого года). Все три судна – сухогруз, танкер и балкер - подверглись нападению 30-60 милях от побережья Байелса. Еще три судна были обстреляны в 110 милях от берега.

В первом квартале этого года девять судов сообщили о нападении в водах Южных Филиппин (против двух случаев аналогичного периода прошлого года). В их числе вооруженное нападение на грузовое судно, в результате которого погибли два члена экипажа и пять похищены с целью выкупа. Еще пять человек было похищено в результате нападения на рыболовный траулер и буксир.

По данным Международного морского бюро, в водах Южных Филиппин активность пиратов может возрасти, для нападения вооруженные группировки используют быстроходные катера. Также бюро рекомендует судовладельцам и фрахтователям избегать моря Сулу, направляя суда в обход вокруг западного побережья острова Калимантан.

После пятилетнего затишья зафиксированы случаи нападения сомалийских пиратов. В территориальных водах они захватили небольшой танкер-бункеровщик и плоскодонку. 28 членов экипажей были взяты в заложники и через некоторое время освобождены.

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