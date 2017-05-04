5 мая в истории транспортной отрасли

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Автопром

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5 мая 2017, 09:18 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 149

События и факты

1914 год. Эрвин Бейкер по прозвищу «Пушечное ядро» отправился из Калифорнии в свой первый трансконтинентальный пробег на мотоцикле по США.

1944 год. За два дня до своего 95-летия умерла «матушка Бенц» –  жена Карла Бенца, который вместе с Готтлибом Даймлером основал компанию Daimler-Benz. Берта Бенц принимала самое активное участие в популяризации автомобиля, а ее поездка с двумя детьми из Мангейма в Пфорцгейм, куда она отправилась втайне от мужа, стала первым в истории тест-драйвом.

1981 год. Американский производитель грузовиков Freightways Inc. стал дочерней компанией Daimler-Benz AG.

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